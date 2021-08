Concerto The Kolors, le prenotazioni online chiudono domani alle 12

La Spezia - Il Comune della Spezia comunica che le prenotazioni on line per il concerto dei The Kolors (il 15 agosto in Piazza Europa) all’indirizzo info@teatrocivico.it saranno chiuse alle ore 12 di domani, venerdì 13 agosto.

Si ricorda inoltre che la bigliettazione sarà ancora possibile presso il botteghino del Teatro Civico, che venerdì 13 e sabato 14 sarà aperto dalle 8.30 alle 12, oltreché il giorno stesso del concerto, domenica 15 agosto, presso la biglietteria all’Urp del Comune, aperta dalle ore 19 fino ad inizio spettacolo.