Concerti in città: Massimo Ranieri, Nek, Coma_Cose e... una sorpresa

La Spezia - Non solo teatro, jazz e cinema: alla Spezia l'Estate si arricchisce di quattro concerti, in programma nel mese di agosto sul palcoscenico all'aperto di Piazza Europa, per un pubblico variegato di tutte le età. Ad aprire il cartellone sarà Massimo Ranieri, uno degli artisti più amati e applauditi sulla scena italiana, con il suo show "Sogno e son desto", in programma lunedì 2 agosto. Sarà poi la volta di Nek, che quest'estate torna a suonare dal vivo con "Live acutico 2021", il cui concerto è previsto giovedì 5 agosto. A seguire, il duo indie-pop/rap dei Coma_Cose con il loro "Nostralgia Tour", che si esibiranno domenica 8 agosto. Infine, un evento di chiusura a sorpresa in cartellone domenica 22 agosto, il cui protagonista verrà annunciato in seguito. Per tutti concerti l'orario di inizio è previsto alle 21.30 Il programma dei concerti, organizzato dal Comune della Spezia con il patrocinio ed il sostegno della Regione Liguria. è stato presentato stamane in conferenza stampa a Palazzo Civico. Erano presenti il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il direttore artistico della rassegna La Spezia Estate Festiva! Alessandro Maggi e il direttore dell'Area II Servizi culturali, Massimiliano Curletto.



MASSIMO RANIERI — SOGNO E SON DESTO

Lunedì 2 agosto ore 21.30 "Sogno e Son Desto", lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova in una nuova versione. E continua cosi il meraviglioso viaggio dell'istrionico artista insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura. sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia. lo show si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro. naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto. Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso presentando inoltre le novità della sua ultima produzione discografica. L'organizzazione del tour è curata da Marco De Antoniis. L'orchestra è formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria). Andrea Pistilli (chitarra classica), Donato Sensini (fiati), Stefano Inclino (fisarmonica)

Ingresso: 25 euro



NEK LIVE ACUSTICO 2021

Giovedì 5 agosto ore 21.30 Quest'estate NEK, nome d'arte di Filippo Neviani. tornerà a suonare dal vivo con "LIVE ACUSTICO 2021". Così il cantante ha annunciato le date sui propri social: "Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi. ma anche per me!

Partiamo dall'inizio. L'estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po' per tutti. Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete. Adesso però torniamo a sperare. piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! Partiremo un po' da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico. visto che l'anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l'ora di rivedervi tutti".

Ingresso: 25 euro + prevendita



COMA_COSE NOSTRALGIA TOUR

Domenica 8 agosto ore 21.30. L'attesissimo ritorno live dei Coma_Cose è sempre più vicino e il Nostralgia Tour arricchisce oggi di cinque nuove imperdibili tappe. A grande richiesta dopo l'annuncio dei sold out di Bologna, Gardone Riviera, Perugia, Milano e Codroipo Fausto Lama e California estendono l'abbraccio ai fan con nuovi appuntamenti dal vivo, toccando nuove città e festival estivi italiani, in attesa delle ultime tappe da aggiungere al fitto calendario. I live dei Coma Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconic-i, come il gioco di sguardi portato sul palco dell'Ariston. Finalmente, a quasi due anni di distanza dall'ultimo tour, potremo tornare ad essere sorpresi dalle loro esibizioni dal vivo. Sulla scia dello strepitoso successo del brano sanremese Fiamme negli occhi, tra i più apprezzati della kermesse e certificato Disco di Platino, e con l'entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma_Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d'amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Ingresso: 1° settore: 25 euro + prevendita — 2° settore: 20 euro + prevendita



Tutti i biglietti dei concerti saranno in vendita a partire da lunedì 21 giugno, presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino). Orari della biglietteria: dal lunedì al sabato ore 8.30-12.00, il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19. Info: tel. 0187-727521 - email: infoteatrocivico.it



I biglietti per il concerto di Massimo Ranieri sono in vendita anche su Viva Ticket: www.vivaticketit

I biglietti per i concerti di Nek e dei Coma_Cose sono in vendita anche su TicketOne: www.ticketone.it

NEK

https://www.ticketoneitieventinek-live-acustico-2021-la-spezia-13822411/

COMA_COSE

https://www.ticketone.it/eventicoma-cose-la-spezia-13822412/