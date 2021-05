Concerti d'organo a SS. Giovanni e Agostino e presso il Sacro Cuore

La Spezia - Continuano i concerti d’organo della rassegna “Il suono del tempo”, organizzata alla Spezia dall’associazione “César Franck”. Nei prossimi giorni ce ne saranno due: venerdì nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino e domenica in quella del Sacro Cuore, in via XX Settembre: nel primo suonerà il maestro Christian Tarabbia, nel secondo il direttore della rassegna maestro Ferruccio Bartoletti “commenterà” in musica alcuni brani della Divina Commedia. I concerti sono sempre a ingresso libero, ma iniziano quest’anno alle 18.45 in linea con le disposizioni del “coprifuoco”.