Con "L'estate del D!alma" ce n'è per tutti i gusti

La Spezia - E' stato presentato questa mattina al Dialma — cantiere creativo urbano di via Monteverdi, alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte, un nuovo e composito progetto per animare l'estate del quartiere di Fossitermi e di tutta la città.

Per la prima volta viene proposta dal Dialma una programmazione estiva di eventi, laboratori e attività rivolte in particolar modo alla fasce della popolazione che più hanno sofferto le conseguenze del lockdown e della pandemia: bambini, anziani, persone con disabilità, famiglie.



Un ricco programma di iniziative per riattivare la socialità attraverso la cultura, la creatività e la partecipazione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ideato e realizzato da Isforc000p La Spezia, Cooperativa Zoe, Associazione Moto Contrario, Ass. Cult. Gli Scarti, Asd Les Mobiles-educazione al movimento, Beside Agency Nk Studio con il contributo del Comune della Spezia.

Si va dalle serate musicali, agli spettacoli teatrali, al cinema all'aperto, alla messa a disposizione di un "palco aperto" per tutte quelle realtà locali che intendano organizzare in sicurezza eventi ed esibizioni, fino alle attività laboratoriali di teatro, musica, danza e movimento, radio, e avvicinamento all'arte e alla creatività.

Le attività prevedono biglietti o quote di partecipazione a prezzi calmierati per favorire la più ampia partecipazione da parte di tutti i cittadini.

E' strato inoltre presentato il nuovo sito del Dialma — cantiere creativo urbano curato da Beside Agency e Nk Studio, dove sarà possibbile consultare il calendario delle attività e avere informazioni sugli spazi a disposizione del centro di Via Monteverdi.





Il programma



"FARE ESTATE AL D!ALMA" attività laboratoriali multidisciplinari

Struttura: dal lunedì al venerdì con orario 8.30-14.30 mese di luglio costo 70,00 euro a settimana lunch box 8,00 euro al giorno (fondazione Aut Aut)

Contenuti: sperimentare l'arte, la storia, la narrazione, il teatro, la danza e la musica a cura di "ZOE —Gestione Servizi Culturali S.C.ar.l.", "Associazione Culturale SCARTI", "Asd LES MOBILES — educazione al movimento/ La Spezia Progetto Danza", "Associazione Culturale Musicale MOTO CONTRARIO"

Destinatari: bambini 6-11 anni



PASSEGGIATE IN FAMIGLIA a cura di "ZOE - Gestione Servizi Culturali"

Vivere la città come dimensione di svago e di scoperta, per cogliere l'opportunità di passeggiare nella storia e conoscere una delle tante identità della Spezia, quella ottocentesca nata con l'Arsenale Militare Costo 5,00 euro adulti; bambini gratis i mercoledì: 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 1 settembre ore 18,30

Destinatari: adulti e famiglie



GINNASTICA DOLCE per "corpi assonnati" a cura di "Asd LES MOBILES educazione al movimento/ La Spezia Progetto Danza"

L'attività proposta è utile per muovere e coordinare le parti del corpo attraverso esercizi semplici e mirati. Costo 30,00 euro al mese lunedì e mercoledì 10-11 Destinatari: adulti

SCOPRIRE IL MOVIMENTO a cura di "Asd LES MOBILES - educazione al movimento/ La Spezia Progetto Danza" Scoprire il movimento attraverso la danceability nota anche come danza integrata. Costo 30,00 euro al mese sabato 10-12

Destinatari: bambini e adolescenti



LABORATORIO TEATRALE PER ANZIANI a cura di "Associazione Culturale SCARTI"

Il laboratorio non richiede alcuna esperienza teatrale. Il laboratorio ruoterà attorno ai temi della "memoria" e della "testimonianza Costo: 30,00 euro al mese Destinatari: adulti over 70 giovedì 17,30-19,30 luglio e agosto



RADIO MESS-CIÚA - LABORATORIO RADIOFONICO PER ANZIANI a cura di "Radio Rogna - l'autoradio nel cruscotto dell'internet"

Un laboratorio divertente e un mezzo efficace per raccontare, raccontarsi e per trascorrere il tempo in compagnia della radio. I materiali necessari allo svolgimento delle attività saranno messi a disposizione dalla emittente web "Radio Rogna" Costo: 70,00 euro luglio-agosto mercoledì 9 - 10.30

Destinatari: anziani



DECENNALE FUORI LUOGO - 10 anni di Teatro Fuori Luogo a cura di "Associazione Culturale SCARTI"

In occasione della X edizione di Fuori Luogo La Spezia, 4 giornate di eventi per festeggiare la ricorrenza ma anche per stimolare una riflessione che ripercorra gli ultimi 10 anni della scena teatrale nazionale, di cui Fuori Luogo è stato per certi versi protagonista, e sulle prospettive future per la prossima decade, alla luce anche degli avvenimenti più recenti. Tutti i giorni dal 17-20 giugno scopri il programma dettagliato su www.fuoriluogoteatro.it



D!ALMA PALCO APERTO

Un palco con dotazione tecnica base e uno "spazio spettacolo" all'aperto, già predisposto in ottemperanza a tutte le normative di sicurezza, per l'organizzazione di piccoli eventi e performance proposte da associazioni del territorio spezzino. Invia una mail a info@ildiaima.it.



I LUNEDÌ MUSICALI a cura di - Associazione CulturaleMusicale MOTO CONTRARIO"

Una serie di appuntamenti dedicati a piccoli gruppi di artisti spezzini coordinati dai docenti di Moto Contrario, che eseguiranno un repertorio contemporaneo/jazz italiano e internazionale. Incluso nella serata un laboratorio ludico-musicale dedicato ai bambini delle famiglie che vorranno assistere alle serate musicali

Le serate prevederanno esecuzioni all'aperto, nel piazzale dietro l'Auditorium con inizio alle ore 19 dal 5 luglio



CINEFORUM ACIT "DA LUBITSCH A WENDERS: Sei tedeschi a Holliwood"

a cura di "ACIT Goethe-Institut Comune della Spezia"; seminario di lettura filmica a cura di Giordano Giannini Scopri il programma dettagliato su www.ildialma.it



Per informazioni vieni al Dialma e chiedi ad Antonello o Cinzia o Graziano o Syria (i maggiordomi di quartiere) e ti daranno i numeri dei referenti oppure telefona al numero 3240210239 o visita il sito www.ildialma.it o manda una mail a info@ildialma.it