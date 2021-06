Comedians apre la seconda fase del "Cinema sotto le stelle"

La Spezia - Lunedi 1° luglio alle 21.15 prende il via la seconda parte del "Cinema Sotto le Stelle". In prima visione per la Spezia "Comedians", il nuovo film del regista Premio Oscar Gabriele Salvatores con Ale e Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica. Nel film sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità? Attraverso le storie di sei comici, Comedians è una riflessione sul senso stesso della comicità nel nostro tempo, affrontando temi di assoluta attualità.



Venerdì 2 Luglio un'altra grande prima: "I profumi di Madame Wahlberg", una commedia orgogliosamente popolare che insegna, appassiona e fa bene al cuore. Una delizia di film fatto con grazia, sapienza e competenza. Il pubblico presente riceverà un omaggio "profumato" all'ingresso. Sabato 3 Luglio per le Notti Bianche del Cinema che si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia, grande evento il concerto live di Claudio Simonetti dei Goblin sulle immagini dei celebri film di Dario Argento a seguire la versione restaurata di Profondo Rosso. Chiude la settimana, sempre per Le notti Bianche del Cinema, una grande anteprima nazionale: domenica sera ecco "Penguins Bloom" con l'attrice due volte candidata all’Oscar Naomi Watts- Tratto dall'omonimo romanzo di Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive, in cui viene raccontata l'incredibile storia vera della famiglia Bloom. gadget per tutti i presenti.