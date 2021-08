Coma_Cose, Kolors e Stato Sociale sul palco di Piazza Europa

La Spezia - Dopo i concerti di Massimo Ranieri e Nek, il cartellone dell’Estate Spezzina 2021 si arricchisce di altri 3 appuntamenti musicali con i concerti di alcuni tra i gruppi più amati dai giovanissimi e non solo. Si riparte domenica 8 agosto alle 21.30 con il “Nostralgia Tour” dei Coma_Cose. Sulla scia dello strepitoso successo del brano sanremese Fiamme negli occhi, tra i più apprezzati della kermesse e certificato Disco di Platino, e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma_Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.



(Ingresso: 1° settore 25 euro + prevendita – 2° settore 20 euro + prevendita)



Domenica 15 agosto, sempre alle 21.30, il gruppo dei The Kolors tornerà ad esibirsi dal vivo con “CABRIOLET PANORAMA TOUR”.. Un evento organizzato da LSCT, in collaborazione con il Comune della Spezia, per festeggiare con tutta la città i 50 anni di attività di LSCT alla Spezia. Dopo il successo ottenuto con brani come “PENSARE MALE”, “LOS ANGELES”, “NON È VERO” e “MAL DI GOLA” e i primi posti della classifica radio, la band multiplatino è tornata col nuovo singolo Electro Funk “Cabriolet Panorama” ed è pronta a portare sul palco i più grandi successi.



(Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).



Infine, domenica 22 agosto alle 21.30 gran finale con Lo Stato Sociale, in scena con il RECOVERY TOUR. Per la band sarà un’estate di concerti: dopo il successo del brano sanremese Combat Pop e dopo l’uscita del nuovo album Attentato alla Musica Italiana (Garrincha dischi / Island) - un quintuplo disco composto da 5 capitoli , uno per ogni componente della band – le date del RECOVERY TOUR li vedranno esibirsi sui palcoscenici italiani. Un’occasione per tornare a suonare insieme, riabbracciare e sorprendere la fanbase con le loro trascinanti esibizioni dal vivo. Il gruppo porterà in scena anche le nuove canzoni del nuovo album con uno spettacolo inedito, che non mancherà di stupire ancora una volta, un viaggio che sarà individuale e collettivo allo stesso tempo.



I concerti dei Coma_Cose e dello Stato Sociale sono organizzati dal Comune della Spezia con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria.



Tutti i biglietti dei tre concerti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino) oppure presso la biglietteria di Spezia Risorse, in via Pascoli n. 64



Orari delle biglietterie:



Botteghino Teatro Civico dal lunedì al sabato ore 8.30-12.00



Info: tel. 0187-727521



Email: info@teatrocivico.it



Biglietteria di Spezia Risorse: dal lunedì al venerdì 8.30/13, il sabato dalle 9 alle 12



I biglietti per i concerti dei Coma_Cose sono in vendita anche su Ticket One