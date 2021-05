Civico, tre giorni di laboratorio e prove per Danseavie Corpo Unico

La Spezia - Si è conclusa la “tre giorni” di prove e laboratori di Danseavie Corpo Unico, nell'ambito della open call "Il Teatro Civico per le Associazioni della Spezia".

Le attività negli spazi del teatro sono state progettate su due percorsi paralleli che coinvolgono tutti gli allievi a partire dai 5 anni fino ai 70: in primis, il potenziamento e la conoscenza del corpo come base del lavoro sul singolo e sui gruppi tramite il riposizionamento sulla scena teatrale della lezione di danza classica accademica. Il programma ha previsto inoltre un laboratorio di danza contemporanea e le prove di uno spettacolo che l’Associazione vorrebbe mettere in scena in estate, dal titolo Destin-Azioni.

Danseavie Corpo Unico nasce nel luglio 2019, sotto la direzione artistica di Greta Sabbatini e la presidenza di Francesca Domenici.

In realtà rinasce, scaturita dall’esperienza pluriennale di tipo collaborativo, gestionale e direttivo delle fondatrici all’interno di una storica scuola di danza. La rifondazione come “corpo unico” coincide con la precisa consapevolezza di aver intrapreso un progetto culturale e professionale più ricco e diversificato e di voler ampliare l’esperienza artistica squisitamente legata alla danza accademica con attività collaterali di approfondimento di tipo teatrale e letterario, in un contesto di armonia tra le arti, anche con i contributi di professionalità esterne di accertata competenza.

Le altre associazioni ed enti di terzo settore, attive nei settori del teatro e della danza, che accederanno al Teatro Civico fino al mese di giugno sono: Compagnia La Corte, Associazione Culturale Centro Studi Danza e Circolo Studio Danza ‘82