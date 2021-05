Civico, il palco è pronto per accogliere lo Sparviero Patrizio Oliva e la sua storia

La Spezia - Il Teatro civico si prepara ad alzare di nuovo il sipario al pubblico proponendo uno spettacolo in tre serate che vede protagonista il pugile Patrizio Oliva. L’appuntamento è per giovedì 13 maggio 2021 alle 19 (in replica venerdì 14 e sabato 15, allo stesso orario) con “Patrizio VS Oliva”, tratto dal libro “Sparviero – La mia storia” di Patrizio Oliva e Fabio Rocco Oliva (edizioni Sperling & Kupfer), con Patrizio Oliva e Rossella Pugliese, per la regia di Alfonso Postiglione.



Il Campione olimpico medaglia d’oro a Mosca 1980 porta su di un ring immaginario il racconto della sua vita tormentata. E’ la storia in prima persona della vita di uno sportivo che ha scritto una delle pagine più belle e drammatiche del nostro pugilato. La sua determinazione a prendere a pugni, più che gli avversari, le ferite della vita, hanno reso straordinaria la sua parabola sportiva. Un racconto popolare ricco di dolcezza nel rapporto con la madre e di umanità, in una Napoli densa di ricordi e suggestioni, sostenuto dal tipico coraggio e rivalsa di chi non si arrende di fronte alle grandi difficoltà per realizzare i propri sogni. Sarà lo stesso Patrizio Oliva, in veste di attore teatrale, ad accompagnarci in questo viaggio arrivando dritto al cuore dello spettatore.



Patrizio VS Oliva

Da Sparviero – La mia storia

di Patrizio Oliva e Fabio Rocco Oliva



edizioni Sperling&Kupfer

con Patrizio Oliva, Rossella Pugliese

regia Alfonso Postiglione

costumi Giuseppe Avallone

disegni e illustrazioni Daniele Bigliardo

musiche Stefano Gargiulo

spazio scenico Daniele Stella

produzione ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

in collaborazione con Arteteca, Laprimamericana

durata: 70 minuti

sito: enteteatrocronaca.it



Info biglietteria e orari

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 19.00. Si raccomanda agli spettatori di presentarsi in teatro (ingresso da Piazza Mentana) osservando la massima puntualità. L’ingresso in sala sarà possibile a partire dalle ore 18.15, entro e non oltre l’orario di inizio. In base alle normative vigenti sull’emergenza sanitaria da Covid -19 è possibile assistere agli spettacoli soltanto in posti a sedere, numerati e preassegnati. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. I biglietti sono strettamente individuali e non possono essere ceduti. A partire da domani, martedì 11 maggio, termina la prelazione per gli abbonati e la bigliettazione sarà aperta a tutti. Orari di apertura del Botteghino presso l’Urban Center (ingresso da via Carpenino): dal lunedì al sabato ore 8.30/12; il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19. Nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 17



Info: tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it

www.teatrocivico.it



Modalità di accesso al teatro

Gli spettatori dovranno accedere al Teatro in modo ordinato, evitando assembramenti e mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Lo stesso distanziamento andrà garantito al termine dello spettacolo, in uscita dalla struttura. Il pubblico dovrà strettamente attenersi alle indicazioni fornite dal personale di sala.



All’ingresso, oltre al controllo dei biglietti, sarà rilevata la temperatura corporea con termo scanner. L’accesso verrà impedito in caso di temperatura superiore a 37,5 ° C



Per accedere al Teatro è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica o livello superiore. E’ vietato l’uso di mascherine di comunità), come previsto dalla normativa vigente. Per i bambini valgono le norme generali.



Gli accessi in teatro saranno regolamentati e disciplinati dal personale di sala, che sarà a disposizione per indicare al pubblico il percorso corretto in entrata e in uscita e per l’accesso al posto assegnato, oltreché ai servizi igienici.



Ai servizi igienici potrà accedere al massimo una persona alla volta mantenendo il distanziamento interpersonale ed utilizzando i dispenser di gel igienizzante posti agli ingressi.



Si ricorda che gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina dal momento dell’ingresso in teatro e per l’intera durata dello spettacolo. Il personale addetto all’area degli spettacoli provvederà costantemente a vigilare sul rispetto delle condizioni di sicurezza minime. In particolare, potrà intervenire in caso di comportamenti quali: mancato rispetto del distanziamento interpersonale, uso non conforme della mascherina, spostamento dai posti assegnati.



I posti disponibili sono disposti in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro fra uno spettatore e l’altro. Ai portatori di disabilità motorie e ai loro accompagnatori sono dedicati spazi e postazioni specifiche nel rispetto del distanziamento sociale.



E’ fatto divieto di consumare cibo e bevande all’interno dell’area spettacoli.



E’ assolutamente vietato fotografare ed effettuare audio e video degli spettacoli.