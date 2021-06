Cinque edizioni per "Monterosso un mare di libri" con tante novità

La Spezia - Con la ripresa dell'attività culturale, grandi nomi per la rassegna "Monterosso: un mare di libri" che giunge alla quinta edizione dopo il lusinghiero successo degli anni scorsi. Il calendario dell'estate 2021 è stato presentato nel palazzo della Provincia della Spezia dal sindaco di Monterosso Emanuele Moggia e dal curatore della rassegna Marco Ferrari. L'iniziativa, una delle rare manifestazioni del genere sulla costa ligure-toscana, è organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della Pro Loco Monterosso e il contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Sanlorenzo Yachts Spa, Confartigianato e Cna La Spezia. La grafica è curata da Res Comunicazione. Al Molo dei Pescatori, dove si svolgono gran parte degli eventi, verranno garantite le regole di distanziamento e tutte le norme anti Covid. Lo spazio aprirà in anticipo per permettere l'afflusso gratuito delle persone. La rassegna sarà aperta domenica 4 luglio alle 21,30 dallo spezzino Dario Vergassola, autore del volume "Storie vere di un mondo immaginario: cinque racconti delle Cinque Terre" edito da Baldini Castoldi. Un omaggio immaginario e creativo alla Cinque Terre che si aggiunge al film d'animazione "Luca" diretto da Enrico Casarosa, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, prodotto dai Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures. Tra i nomi di spicco della quinta rassegna figurano poi Carlo Cottarelli e Massimo Cacciari, Mario Calabresi e Federico Rampini, testimonial della rassegna, a cui non è mai mancato un solo anno. L'attore Roberto Alinghieri leggerà "Il pranzo di Babette" di Karen Blixen mercoledì 18 agosto alle 21,30. "Il protocollo sicurezza Covid, collaudato lo scorso anno, sarà ovviamente riconfermato: la rassegna ha tutti gli elementi per avere successo anche quest'anno - ha detto il sindaco Moggia -. La soddisfazione è che ogni anno si cresca con ospiti sempre più nazionali. Dopo cinque anni questo format può fare di più: è una risposta che le Cinque Terre devono saper dare in nome dell'autenticità, delle origini. Ecco perché stiamo valorizzando i sentieri alti, gli scavi archeologici, anche perché in un momento di vacanza un ospite è più portato ad entrare in risonanza con i luoghi che li ospitano. E' un rilancio che dobbiamo pensare di fare: gli elementi ci sono tutti".



Per la prima volta entra nella rassegna un nuovo spazio d'intrattenimento, lo scoglio del Corone, un affascinante ecosistema sul lato meridionale della baia, dove si svolgeranno aperitivi con due autrici, Susanna Raule e Patrizia Fiaschi. Il programma per l'estate 2021 prevede tredici incontri con i maggiori scrittori di narrativa e saggistica dal 4 luglio all'11 settembre da tenersi sul Molo dei Pescatori oppure in Piazza Garibaldi in caso di mare mosso. L'ultimo appuntamento di sabatoll settembre coincide con il quarantennale della scomparsa di Eugenio Montale, il premio Nobel per la letteratura 1975 che proprio a Monterosso aveva la culla delle sue emozioni poetiche. In programma una passeggiata montaliana a cura del Parco Letterario Eugenio Montale e un recital di Lella Costa dal titolo "Montale, le poesie, le vacanze e gli amori". Uno sguardo inevitabilmente va al futuro: "Rispetto a qualche decennio fa nel panorama del nostro territorio allargato, oltre alla nostra c'è solo la Versiliana. L'immagine di questa attività libraria proietta la dimensione internazionale delle Cinque Terre: viste le frequentazioni d'altissimo livello di questi borghi il passo successivo è poter avere attori, serate in lingua inglese. L'esempio è Cortona anche perché qui c'è un pubblico adattisimo, tanti milanesi e stranieri. Il salto di qualità è possibile, ovviamente dopo la conclusione della pandemia. Quando la situazione era normale ricordo 600 persone quando vennero Cottarelli e Rampini".



Questo il programma completo di "Monterosso un mare di libri" edizione 2021.



Domenica 4 luglio Ore 21,30 Molo dei Pescatori Dario Vergassola presenta "Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque terre" (Baldini+Castoldi)



Martedi 6 luglio Ore 21,30 Molo dei Pescatori Carlo Cottarelli presenta "All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica" (Feltrinelli) Interviene Emanuele Moggia



Mercoledì 14 luglio Ore 21,30 Molo dei Pescatori Massimo Cacciari presenta "Le sette parole di Cristo" (Il Mulino) Intervengono Luca Basile ed Emanuele Moggia

Venerdì 16 luglio Ore 19 Scoglio del Corone Aperitivo con Susanna Raule presenta "Il club dei cantanti morti" (Fanucci)



Mercoledì 18 agosto Ore 21,30 Molo dei Pescatori "Il pranzo di Babette" di Karen Blixen Roberto Alinghieri (narratore), Stefano Cabrera (tastiere e/o violoncello), Flavia Barbacetto (cantante)



Giovedi 26 agosto Ore 21,30 Molo dei Pescatori Paola Servente presenta "Il problema è che ti penso" (Newton Compton) Carla Viazzi presenta "La penultima mossa" (Morellini) Letture di Fabio Fiori A cura di Radio Babboleo



Giovedì 2 settembre Ore 21 Molo dei Pescatori Danilo Francescano presenta "La Roccia del Malpasso" (Aletheia Editore) Interviene Marco Della Croce



Sabato 11 settembre Quarantennale scomparsa di Eugenio Montale Ore 18 Piazza Garibaldi Percorso Montaliani a cura del Parco Letterario Eugenio Montale Ore 21 Molo dei Pescatori Lella Costa recital: "Montale, le poesie, le vacanze e gli amori"