Cinema sotto le stelle in Piazza Europa, al via la seconda parte del programma

La Spezia - Tutto pronto nell'arena estiva di Piazza Europa per la seconda parte del cartellone del cinema sotto le stelle realizzato dal Nuovo in collaborazione con Comune della Spezia e Fondazione Carispezia. Si parte giovedì 1° luglio con 'Comedians', in contemporanea nazionale, basato sull'opera teatrale omonima di Trevor Griffiths adattata da Gabriele Salvatores. Venerdì 2 Luglio una grande prima: 'I profumi di Madame Wahlberg', una commedia orgogliosamente popolare che insegna, appassiona e fa bene al cuore. Il pubblico presente riceverà un omaggio profumato all'ingresso. Sabato 3 Luglio per 'Le notti bianche del cinema' che si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia, ecco il concerto live di Claudio Simonetti dei Goblin sulle immagini dei celebri film di Dario Argento e a seguire la versione restaurata di 'Profondo Rosso'. Domenica 4 Luglio ,sempre per 'Le notti bianche del cinema', sarà proiettato in anteprima nazionale 'Penguin Bloom' con l'attrice due volte candidata all’Oscar Naomi Watts; ci saranno gadget per tutti i presenti. Lunedi 5 Luglio evento in contemporanea nazionale direttamente dal Festival di Berlino: 'Per Lucio', un originale racconto ad ampio raggio dedicato alla figura di Lucio Dalla. Si prosegue martedì 6 Luglio con un' altra commedia in anteprima, 'La brava moglie', che ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Cesar. Mercoledi 7 Luglio risate all'italiana con Neri Marcoré, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi, protagonisti di 'The Boys'. Giovedì 8 Luglio tornano i bambini in Piazza Europa con l'attesissimo 'Spirit il ribelle', il cavallo selvaggio più celebre del cinema d'animazione americano. Venerdi 9 luglio ecco 'Una donna promettente', film vincitore di un Oscar.



Sabato 10 e domenica 11 luglio, dopo il tutto esaurito di giugno, torna a grande richiesta 'Nomadland', basato sull'omonimo racconto di inchiesta di Jessica Bruder, con Frances McDormand. Lunedi 12 Luglio uno dei successi di questa parte della stagione dopo l'apertura delle sale cinematografiche: 'Un altro giro', vincitore di un Academy award. Martedì 13 Luglio si conclude la seconda parte della rassegna con 'La felicità degli altri', con Vincent Cassel, una commedia corale sul significato profondo dell'amicizia.



Il Cinema sotto le stelle tornerà dopo il gli eventi dell'Estate Spezzina, dal 19 agosto al 12 settembre. Intanto riapre i battenti il Nuovo di Via Colombo con la rassegna 'Una parentesi estiva al Nuovo', che parte proiettando su concessione di Rai Cinema 'Marx può aspettare', ultimo inedito film di Marco Bellocchio, in contemporanea alla proiezione del Festival di Cannes, dove il cineasta riceverà la Palma d'oro alla carriera.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'arena di Piazza Europa; il botteghino è presso Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.