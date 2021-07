Cinema all'aperto, a grande richiesta torna "Un altro giro"

La Spezia - Lunedi 12 luglio alle 21.15 a grande richiesta il film straordinario "Un altro giro". Cosa fareste se vi dicessero che una piccola quantità di alcol nel sangue risolverebbe, in parte, i vostri problemi? La storia del film prende il via proprio da questa bizzarra teoria: una moderata ebbrezza e un controllato tasso alcolemico nelle vene spalancherebbero le nostre menti, aumentando la nostra creatività e scacciando via i drammi della vita. Quattro amici intorno ai 50 anni ne sono convinti e ad avvalorare la loro tesi hanno anche un dato storico, secondi cui Churchill vinse la Seconda Guerra Mondiale perennemente ubriaco. I primi riscontri sono positivi, tanto che i quattro decidonp di fare del loro esperimento un vero progetto accademico. Non tardano però a scoprire il rovescio della medaglia. Diretto da Thomas Vinterberg e interpretato da Mads Mikkelsen, Un altro giro è un film imperdibile secondo alcuni noti registi che lo hanno visto.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema presso l'Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.