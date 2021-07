Cinema, "I Croods 2" al Nuovo e Astoria

La Spezia - A ben otto anni da "I Croods" ecco finalmente il seguito, uno dei rarissimi casi in cui il secondo capitolo supera l'originale. Torna quindi al cinema la famiglia di cavernicoli targata DreamWorks e Universal. Al cinema "Il Nuovo" da Giovedi 22 a Lunedi 26 Luglio 21 e all'Arena Astoria Lerici dal 22 al 25 Luglio tutti i giorni alle 21.15. Al clan preistorico titolare, a questo giro, si unisce un nuovo nucleo di personaggi, più avanti nella scala evolutiva, e artefice di un idilliaco habitat in cui non mancano comfort, cibo e un senso di sicurezza che, in realtà, è presto sfidato da una minaccia cui è possibile far fronte soltanto unendo le forze. I neandertaliani e i sapiens sapiens, quindi, dovranno abbracciare le reciproche differenze per sopravvivere e, così facendo, impareranno il valore della cooperazione.



Se pensate al solito film d'animazione destinato ad un target di bambini o, al massimo, di preadolescenti, vi sbagliate di grosso. “I Croods 2” è una sorpresa perché suscita risate soprattutto negli adulti, ossia in individui in grado di cogliere le molteplici sfumature impertinenti sparate a raffica con gag dall'umorismo stravagante. Certo, non manca una più elementare comicità slapstick, ma sono soprattutto i riferimenti, ora ironici e ora riflessivi, ai tempi odierni a essere una delizia. "I Croods 2" è una commedia familiare che, pur a velocità elettrizzante e con sfoggio di colori psichedelici, mette in scena riflessioni su concetti senza tempo come evoluzione, domani e fiducia.

Con "I Croods 2", da spettatori, vi innamorerete dei luporagni, sognerete di avere un bradipo come accessorio attorno alla vita e, tra ruscelli gorgoglianti, ricorderete il primo amore ma anche la prima ferita sul cuore. Per poi scoprire, una volta di più, come il paese delle meraviglie si trovi spesso oltre la propria zona di confort.



