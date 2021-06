Centi: "Si onori memoria di Giudici a dieci anni dalla scomparsa". Il sindaco: "Faremo giornata su di lui"

La Spezia - Onorare la memoria di Giovanni Giudici, una delle personalità letterarie più rilevanti del Novecento italiano e forse la più significativa che abbia visto la luce sulle rive del Golfo, a dieci anni dalla sua scomparsa. Approda in consiglio comunale il 'question time' del consiglierer Roberto Centi che ha ricordato un intellettuale che ha lasciato il segno fino alla notte tra il 23 e il 24 maggio del 2011 quando se n'è andato. "Nato alle Grazie nel 1924, Giudici partecipò alle attività delle Resistenza con il Partito d'Azione e dopo la guerra fu giornalista, traduttore, saggista, uomo di punta del gruppo Olivetti e soprattutto poeta e scrittore. Tornato alla Spezia da Milano nel 1990, fu consigliere comunale alla Spezia da quell'anno al '93 e Assessore alla cultura in Provincia tra il '92 e il '93, ricevendo la cittadinanza onoraria del Comune capoluogo (dopo quelle di Lerici, Sarzana e Portovenere) al compimento degli 80 anni" - ricorda Centi. Numerosi in questi giorni in città si sono susseguiti appelli affinché la sua figura venga degnamente ricordata dall'amministrazione che ha ufficializzato ieri sera di voler organizzare fra settembre ed ottobre, in collaborazione col Comune di Porto Venere, una giornata di studi: "Sarà protagonista la poesia, con il coinvolgimento dell'attore Matteo Taranto e non solo" - ha spiegato il sindaco in risposta.