Castello San Giorgio, serata sull'antico Egitto. Alla scoperta del tesoro di Tanis

La Spezia - Venerdì 16 luglio alle 21.30 torna a grande richiesta, al Castello San Giorgio, la serata dedicata all’antico Egitto con la conferenza dell’egittologo Giacomo Cavillier, direttore del centro studi egittologici “J.F. Champollion”, dal titolo "Il tesoro di Tanis: la scoperta di una città e della sua necropoli". La conferenza si incentra sul sensazionale rinvenimento archeologico del sito faraonico di Tanis da parte di Pierre Montet negli anni ‘40. Dopo la scoperta di Howard Carter, quella di Montet ebbe il pregio di rivelare la capitale e la necropoli dei sovrani della XXI dinastia, sovrani di un impero in forte trasformazione sociale, politica ed economica. La serata si svolgerà sulla terrazza del castello affacciata sul mare e sarà arricchita dalla proiezione di immagini d’arte e archeologia egizia. Si informa che per raggiungere il castello è attivo fino a mezzanotte l’ascensore gratuito collegato con via del Prione. Info: ingresso gratuito. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, tel. 0187-751142, mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it. In caso di maltempo l’evento verrà annullato, sito internet: museodelcastello.spezianet.it.