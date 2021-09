Castello San Giorgio, Monopoli presenta il suo libro

La Spezia - Venerdì 10 settembre alle 17.30 al Castello San Giorgio si terrà un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Sulla terrazza del castello verrà presentato dall’autore, Riccardo Monopoli, un volume ricco d’immagini coloratissime interamente dedicato alla Spezia dal titolo: "Le avventure di due amici in volo - In giro per Spezia”.



Scritto e disegnato da Riccardo Monopoli, attore e regista spezzino, che ci sorprende con una favola vivace e divertente che ha per protagonisti un merlo dal becco rosso e un passerotto dalle sfumature gialle. Il volume, tutto a colori, stampato con certificazione ecologica FSC, è un canto dedicato alle radici, a Spezia, ai suoi luoghi simbolo e alla sua storia, di cui la favola offre molti spunti in grado di incuriosire il piccolo lettore. Tra i tanti incontri dei due protagonisti echeggiano da subito sonorità spezzine - la presenza dei gabbiani o di Gigion, il gatto rosso custode del castello San Giorgio – e incantano le prospettive “aeree” della città che Monopoli illustra con mano sapiente, da viale Garibaldi a Piazza Brin, dalle mura del castello ai binari della Stazione, dai palazzi Liberty ai portici di via Chiodo. Tanti sono gli angoli a noi noti che scorrono tra le pagine del libro, come fossero luoghi incantati, in una dimensione quasi onirica in cui si fondono passato e presente – il lampionaio a Migliarina, le baracche dei muscolai, i rami intrecciati a “tunnel” dei platani del viale.



Le avventure di due amici sono quasi un “Luca” in salsa spezzina, ma con riferimenti precisi e puntuali che i ragazzini curiosi potranno approfondire magari con l’aiuto del nonno, scorrazzando liberi per la città e giocando a ritrovare i luoghi delle avventure del libro. La presentazione sarà accompagnata dai disegni realizzati dal vivo dall’autore e da un laboratorio artistico-creativo per i bambini… e i grandi. Ingresso gratuito. Green pass per i maggiori di 12 anni e prenotazione obbligatori. Per prenotare: Tel. 0187/751142 mail: sangiorgio.segreteria@comune.sp.it. L’ascensore di collegamento tra Via del Prione e il Castello sarà aperto Seguiteci anche su FB @MuseoCastelloSanGiorgio