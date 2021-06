Cantiere estivo urbano al Dialma, come partecipare

La Spezia - L’invito a trascorrere il mese di luglio all’insegna dell’intrattenimento giocoso e creativo arriva dal quartiere di Fossitermi e dal D!ALMA – Cantiere Creativo Urbano della Spezia, per coinvolgere i bambini e le bambine tra i 6 e gli 11 anni in laboratori multidisciplinari di sperimentazione artistica. Dal teatro alle attività manuali, dalla musica alla danza per tuffarsi in esperienze divertenti e coinvolgenti, senza che sia prevista competenza o esperienza pregressa ma solo tanta voglia di avventurarsi insieme alla scoperta del fantastico mondo dell’arte e delle sue diverse espressioni. I laboratori – curati e condotti da Associazione Culturale “Gli Scarti”, “ZOE – Gestione Servizi Culturali S.C.ar.l.”, Associazione Culturale Musicale “Moto Contrario” e Associazione “Les Mobiles. Educazione al movimento” – si svolgeranno nell’ampio giardino della struttura per il piacere di fare all’aria aperta e nelle grandi sale interne in caso di maltempo.

Sono previsti dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30-14.30h e possibilità di anticipare l’ingresso alle ore 8.

Per informazioni e prenotazioni: Amanda 334 9968 868, Silvia 389 9464 044 (10-13h; 15-18h); info@ildialma.it; www.ildialma.it