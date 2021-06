CantaSpezia, i brani in gara

La Spezia - Tutto è pronto per la prima edizione del CantaSpezia: il festival della canzone spezzina. Evento promosso dall’associazione 50Più di La Spezia a seguito di un’idea di Maurizio Damerini e patrocinato dal Comune della Spezia. L’organizzazione è affidata alle associazioni Prospezia e Circolo Culturale La Sprugola, mentre Marco Tarabugi si occupa della direzione artistica e Paola Ceccotti è responsabile della grafica. Ricordiamo che i requisiti per partecipare richiedevano che i brani proposti fossero inediti e comunque non depositati Siae. Inoltre cantati in dialetto spezzino, oppure in italiano ma con riferimenti alla nostra città o al nostro golfo o alla realtà del nostro territorio. Sono ben diciassette le canzoni in gara e le elenchiamo in ordine cronologico di iscrizione.



MIRASPEZA Enzo Remo Rossi (autore) / Enzo Remo Rossi (esecutore)

A SA’ A SE’ DE SA’ DE SA’ Antonio Pagano / Antonio Pagano

MESCIUA Valeria Ratto / Antonio Pagano

MUSCOLI, NO COZZE Diego Bruzzone / Didako

CANALETTO JAZZ Sandro Danese / Danese dei Gagistri

MI PIACI SPEZIA PERCHE’… Roberta Maggiore / Roberta Maggiore

LA SPEZIA NEGLI OCCHI DI IERI E DI OGGI Giancarlo Guani / Marco Simoncini

TE ME DEVI DIE CHIE Graziano Cesarotti /Compagnia spezzina di canto impopolare

SPEZIA CENTRO DI GRAVITA’ Daniele Rossi /Daniele Rossi

TEMPO BALERINO Roberto Sturlese /Roberto Sturlese

LA BALLATA DI VIA DEL POGGIO Bad Influence /Bad Influence

SPEZA MI MANCHI Lombardo-GiBa-Cozzani / Eros Lombardo

I BAGNANTI Pascal e Sandro Baldassini /Marco Tedesco

A TE CONTO ‘NA CONTA Claudio Raffellini /Claudio Raffellini

CORNIGLIA ’80 Lorenzo Da Pozzo / Malincuore

O MIA CITTA’ Annamaria Barini / Elisa Fazio

CANGIAE SPEZA Annamaria Barini / Luca Biondo



Potrete ascoltare questa canzoni sulla piattaforma digitale WebTv SpeziaTv, oppure sulla sua stessa pagina Facebook o su Youtube a questo indirizzo https://youtu.be/Er9YH8zLzk4. Sarà possibile votare anche da casa, on line, per assegnare un premio decretato dal pubblico. La giuria ufficiale sta invece, in questi giorni, valutando tutti i brani partecipanti e dovrà stabilire le prime tre classificate. Giuria presieduta da Riccardo Borghetti e, oltre al noto cantautore spezzino, composta da Dario Vergassola, Gianluca Capellazzi, Sara Grimaldi, Giorgio Molinari, Susanna Varese e Gianfranco Pietrobono. Un particolare premio, dedicato alla memoria di Gianni Brezza, verrà assegnato alla canzone più ballabile e deciso dal giornalista Marco Magi. Altri premi sono previsti per il miglior testo, il miglior video e un riconoscimento speciale della critica. L’atteso epilogo avrà luogo mercoledì 30 giugno, alle 21, per la proclamazione delle canzoni vincitrici. Vi sarà un diretta, con vari collegamenti, su WebTv SpeziaTv e sulla sua pagina Facebook.