Campo estivo dell’oratorio salesiano in Friuli

La Spezia - Nell’ambito dei programmi estivi dell’oratorio salesiano di via Roma alla Spezia, anche quest’anno è stato previsto un campo estivo che si svolgerà a Forgaria del Friuli, in provincia di Udine, dal 17 al 31 luglio. Il campo è rivolto alle famiglie. La quota di partecipazione è di 150 euro a settimana, con possibilità di partecipare anche soltanto per una settimana. Per informazioni rivolgersi a don Fabrizio Di Loreto (tel. 320.6003631), a Giovanna (tel. 320.2704268), Francesca G. (tel.339.6085669), Francesca C. (tel. 334.8415093)