Cala il sipario sulla seconda edizione di Corazòn

La Spezia - Colori luci e profumi di tutto il mondo vi attendono per il gran finale di Corazòn 2021, a partire dalle 19.30 di sabato 10 Luglio in Piazza Brin a La Spezia.

A fare gli onori di casa la Regina degli artisti di strada. Stiamo parlando di Madame Operà, lo spettacolo che mette al centro l’Amore e lo celebra in musica.

La scelta di questa edizione celebra l’universalità, e lo fa con la musica, un linguaggio che abbatte ogni barriera perché arriva al cuore e parla con l’emozione. Imponente nei suoi 4 metri d’altezza, sontuosa nel suo costume barocco ampio 240 cm, luminosa nella sua marcia itinerante e commovente nella sua magistrale esecuzione musicale in movimento, Madame Operà dedicherà al pubblico della Spezia sabato 10 luglio le più belle note d’amore di un vastissimo repertorio lirico e pop lirico internazionale.

Un viaggio musicale sulle note delle più emozionanti canzoni d’amore sarà l’apripista di una manifestazione ricca di momenti dedicati alla bellezza e alla varietà delle culture del mondo.

Scopriremo la bellezza attraverso l’enogastronomia tradizionale ghanese, tunisina, senegalese, gambiana, bengalese e delle comunità attive sul territorio con Colori e Sapori del Mondo.

Dopo la prima parte di Madame Operà scenderanno in piazza gli abiti tradizionali dei vari Paesi e troverà il suo spazio la musica e lo spettacolo. Tra questi la partecipazione dei senegalesi Haruna Kuyateh, Khadim Mbengue e Ndiaye Taxuraan dell’Orchestra Nazionale del Senegal, suonatore di xalam, tipico strumento a corda senegalese, simile al liuto. Il musicista di Dakar, attualmente in tournée in Italia, sarà accompagnato da tre percussionisti. Ed ancora tante storie del continente africano anche attraverso la gastronomia, il costume e la storia dei vari popoli.

E al termine sarà Madame Operà a regalare al suo pubblico il saluto finale di una manifestazione che celebra la bellezza e la ricchezza della diversità. Un ultimo viaggio musicale sulle note del Maestro Morricone, della Traviata di Verdi e dei grandi amori dell’opera lirica internazionale a cui Prestige Eventi ha dedicato questa nuovissima produzione .

Appuntamento quindi sabato 10 luglio, a partire dalle 19.30 per salutare questa seconda edizione di Corazòn.



Informazioni: tel. 0187 716106