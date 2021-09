La Spezia - Musica dal vivo per finire in bellezza la prima settimana di settembre al Piccoloblu, rifugio con vista mare che domina il borgo di Campiglia. A far compagnia agli avventori, a partire dalle 20, le cover d'autore pescate dal panorama internazionale dei B&S, tra le amache e le panche del giradino e una vista come poche. Per info e prenotazioni 0187 758517.