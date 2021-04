Auser lancia il suo circolo di lettura per il 25 Aprile. Federici: "Nessuno legge davvero da solo"

La Spezia - Si chiamerà Montag, dal protagonista del bellissimo romanzo Farhenheit451 di Ray Bradbury, il Circolo dei Lettori promosso da Auser La Spezia che sarà lanciato in occasione del 25 Aprile 2021. “Le attività di “Montag, il circolo dei lettori” si rivolgeranno in modo aperto alla cittadinanza, indipendentemente dall'età, dalle condizioni sociali e dalle propensioni culturali - dice Massimo Federici, Direttore Auser La Spezia - alcune delle sue iniziative e dei suoi servizi saranno invece esclusivi, cioè rivolti solo agli associati Auser. Il suo raggio di iniziativa sarà di carattere culturale, ma anche ludico e ricreativo e solidaristico, rivolgendosi a chi è impedito o limitato il conforto della lettura".



L'attività del circolo si articolerà attraverso gruppi di lettura, lettori silenziosi, incontri con autori, piccola biblioteca, consegna di libri a domicilio, letture collettive e per ricorrenze (come, appunto, il 25 Aprile), biblioteche itineranti nei quartieri, convenzioni con le librerie, sconti, tessere a punti, incontri in libreria e molto altro. “La lettura non è necessariamente una attività in solitario. I suoi risvolti sociali sono potenti. Tra chi legge lo stesso libro si crea connessione di sentimenti e di visione, si crea una inconsapevole comunità. In realtà nessuno legge davvero da solo, ma sempre insieme. È questa la dimensione che più da senso e significato al lettore. Montag vuole valorizzare la dimensione sociale e associativa del leggere” - conclude Federici.