Atenei on-line, UniPegaso sbarca alla Spezia

La Spezia - Presentato questa mattina il percorso formativo dell'Università Telematica Pegaso e dell'Univesità Telematica Mercatorum per l'Anno Accademico 2020/2021. Nei locali del polo didattico della Spezia, in via Fontevivo 19/F, è stato Stefano Senese, ex storico segretario della Camera di Commercio della Spezia e oggi referente del Polo Didattico, a presentare l'iniziativa insieme alla coordinatrice di progetto Sarah Pissarello, ad Alessandro Corsini e Giada Brandi, responsabili per l'orientamento studenti. UniPegaso insieme alla consorella UniMercatorum, per la qualità della proposta formativa, è ritenuta tra i più prestigiosi atenei online d'Italia. Con un'offerta formativa ricchissima, composta da ben trenta corsi di laurea, centinaia di Master di I e II livello e corsi dí Perfezionamento, Alta Formazione e Certificazioni, il biglietto da visita è di prim'ordine. Una realtà che vanta collaborazioni prestigiose come quella con Gambero Rosso, proposte a chi vuole migliorare la propria carriera lavorativa o la propria posizione sociale o conoscenza personale.



La Spezia c'entra perchè il polo didattico UniPegaso & UniMercatorum nato quest'anno in riva al Golfo certifica l'intento di dare al territorio del levante ligure una sede operativa di riferimento delle due università telematiche. La formazione accademica dei due atenei attraverso una piattaforma digitale con materiale didattico e figure professionali a disposizione dei discenti, offre, attraverso studio ed esami online, un vestito su misura, uno strumento che aiuta sia il professionista che vuole ampliare conoscenze e posizione sia chi si sta affacciando al mondo del lavoro e ha a disposizione tempi limitati da altri impegni o sta iniziando la strada verso il successo personale. "E' motivo d'orgoglio - sottolinea Senese - essere punto di riferimento sul territorio dì una prestigiosa comunità telematica universitaria che offre proposte culturali e dì studio che aprono nuovi orizzonti per l'occupazione e per i progetti personali dì chi vuole migliorare la propria formazione con la libertà di agire senza vincoli di tempo o di luogo. I nostri orientatori sono a disposizione della comunità". "Nei prossimi giorni è nostra intenzione incontrare gli esponenti del mondo politico, culturale, del lavoro e delle organizzazioni sindacali e associative del Levante per illustrare le offerte formative e le iniziative che saranno messe in campo per dare al territorio nuove opportunità di crescita".



"Ho deciso di mettere a disposizione della comunità spezzina la mia esperienza in UniPegaso e UniMercatorum - ha aggiunto Pissarello - perchè credo molto nella proposta accademica dal punto di vista delta formazione universitaria online, ancora poco esplorato e con moltissime potenzialità, come stimolo per il cambiamento e l'evoluzione delle persone nel ruolo di attori principali per la vita quotidiana dell'ambiente in cui si vive'. La sede sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. E' sempre preferibile, comunque, per motivi di sicurezza, legati alle disposizioni anti Covid-19, richiedere appuntamento telefonico, via maii o in videoconferenza:

0187.5985217 e 348.3785255 oppure via mail all'indirizzo ecplaspeziaaunipeqaso.it



Le Università Telematica Pegaso & Mercatorum propongono un canale di poli formativi e didattici denominati E-learning Center Point (ECP o E-Point), centri qualificati d'orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi degli Atenei; Per venire incontro alle esigenze locali che il mercato del lavoro, della scuola, dell'università e delle professioni in generale richiedono, le Università hanno avviato dei centri distribuiti su tutto il territorio nazionale per favorire una perfetta congruenza tra domanda ed offerta universitaria, integrare al meglio la formazione dell'individuo ed ottimizzare allo stesso modo, al termine del proprio corso di studio, l'inserimento lavorativo e sociale nel proprio contesto abitativo. Gli ECP & gli EiPoint - che costituiscono il Network degli Atenei - vengono pertanto accreditati come "Centri qualificati per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi delle Università Telematica Pegaso e Università Telematica Mercatorum, che ne riconoscono la qualità poiché in possesso di specifici requisiti, preventivamente documentati e certificati dalla stessa Università. Tutte le attività dei Poli Didattici ECP & Ei-Point sono propedeutiche a quelle delle Università e legate a quegli specifici progetti educativi e didattici indicati nelle linee guida degli Atenei, che regolano anche i rapporti tra discenti, Polo Didattico ed Università.

Ma la collaborazione col Network è ben più ampia ed articolata. Vero punto di riferimento sul territorio, i Poli Didattici sono il reale centro di sviluppo e crescita dell'Università, collante tra studenti, mondo del lavoro e vita sociale, capaci di rappresentare le reali esigenze formative del territorio e proporre iniziative, progetti, attività e nuove partnership e convenzioni. Per saperne di più: www.consulenzaeformazione/unipegaso-la-spezia.