Asti ricorda Salines: "Una vita piena di successi, la città lo ricordi come merita"

La Spezia - "Ricordo ancora con grande piacere quanto mi raccontò di aver scoperto l'amore per il teatro ballando il tip tap con Totò e Macario sui pachi dell'avanspettacolo di mezza Italia". Paolo Asti, ex assessore comunale alla Cultura, ricorda così la figura di Antonio Salines, attore e uomo di spettacolo nato alla Spezia nel 1936 e scomparso questa mattina a Roma. Un episodio, quello riportato da Asti, che Salines aveva raccontato nell'ambito dell'intervista contenuta in "Fifty. Spezzini oltre".

"E' stato un piacere, in seguito, riportarlo alla Spezia nella stagione teatrale 2017/2018, sul palco del Civico, in una serata che fu tra le più straordinarie dell'intera annata. La sua - ricorda Asti - è stata una vita piena di successi in piccole e grandi parti, da "I fratelli Karamazov" sino alla partecipazione a "Spectre" della saga di James Bond. Ma il suo successo più grande è stata la direzione artistica del Teatro Belli per oltre 40 anni. Salines è stato un grande spezzino, figlio di un grande spezzino. La speranza è che la città lo ricordi in maniera autentica, lo merita, come attore e come uomo. Magari con l'intitolazione di una strada, affinché il suo nome e il suo spirito possano essere di ispirazione per i più giovani. Alla famiglia, e in particolare alla figlia Francesca, porgo le mie più sentite condoglianze".