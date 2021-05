Artisti spezzini in mostra in Piazza Brin

La Spezia - Ripartono in Piazza Brin al numero 1 di Via Castelfidardo le mostre pittoriche di artisti spezzini. Promossa da Prospezia Ciassa Brin in collaborazione con il gruppo Gloria Ensemble e con il patrocinio del Comune della Spezia, l'iniziativa è ripresa questo fine settimana con le opere di Alessio Battistini e Stefano Catozzi. In mostra nei weekend a venire Lida Secco, Lisa Simonini, Roberta Bottazzi, Sonia Bartoli e Anna Robba. E le giornate 12-13 giugno saranno dedicate a Erika Bernardi, prematuramente scomparsa, con l'esposizione dei suoi quadri.