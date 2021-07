Arteinsieme, cultura e culture senza barriere: la mostra

La Spezia - L’Archivio di Stato della Spezia e la sezione spezzina dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) aderiscono alla IX Edizione della Biennale Arteinsieme – cultura e culture senza barriere, promossa dal Ministero della Cultura con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona e TACTUS Centro per le Arti Contemporanee, la Multisensorialità e l’Intercultura. Arteinsieme si propone di realizzare progetti per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità

al patrimonio degli Istituti e luoghi della cultura. Dal 19 al 31 luglio è allestita una mostra virtuale di documenti archivistici intitolata: "Ti racconto ... Musica e vita in Archivio".



Si tratta di un percorso di valorizzazione di documenti archivistici di interesse musicale, di proprietà dell’Archivio di Stato, privilegiando la registrazione di file sonori costituiti da letture, narrazioni e commenti dei documenti, utilizzando altresì tecniche grafiche adatte alle persone ipovedenti, per la pubblicazione della mostra sul sito istituzionale dell’Archivio di Stato (http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it/) con link sul sito dell’UICI della Spezia

(http://www.uicilaspezia.it/). La selezione dei documenti ha ripreso alcuni momenti significativi di eventi musicali fra 1914 e 1945, organizzati da enti e associazioni locali, adattati per l’occasione: dal Circolo Pompieri alla sezione

spezzina della Lega Navale Italiana all’Opera Nazionale Dopolavoro Banda “Giuseppe Verdi” fino alle considerazioni di Casimiro Bonfigli sul ritorno alla vita normale dopo il 25 aprile 1945. Come di consueto, sul canale social Instagram dell’Archivio di Stato sarà presentata una selezione di documenti per l’evento.