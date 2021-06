Arena Piazza Europa, ecco Neon Genesis Evangelion

La Spezia - Neon Genesis Evangelion torna al cinema per uno speciale evento in Piazza Europa mercoledi 30 ore 21.15, infatti in esclusiva le prime due pellicole legate allo storico anime di Hideaki Anno, si tratta di un’esperienza imperdibile per i fan dello show. Partiamo con il fare chiarezza per chi non è avvezzo a questo show, o meglio questo franchise. Neon Genesis Evangelion è un anime andato in onda per la prima volta a metà degli anni ’90 in Giappone, per poi arrivare nei primi 2000 anche in Italia. Si tratta di un'opera che dietro un inizio solo apparentemente semplice presto si rivela estremamente stratificata. Sempre di più nelle puntate si affrontano tematiche complesse, filosoficamente rilevanti, arrivando a interrogarsi sulla natura stessa dell’uomo. Un anime che è entrato senza dubbio nella storia, che ha raccolto innumerevoli fan in tutto il mondo.



È difficile descrivere come sia tuffarsi nelle profondità dell'universo di Neon Genesis Evangelion per due ore e mezza consecutive. Anzi, a voler essere più precisi, si va proprio a esplorare la parte più complessa dell’anime (almeno nella sua incarnazione originale) quella che porta ai massimi livelli la sua analisi e riflessione. Il tutto nel buio della sala, con le emozioni, il coinvolgimento e la possibilità di concentrazione che solo il cinema può offrire. Si tratta di un viaggio in sé e per sé. Al di là della qualità delle pellicole stesse, di cui in questi vent’anni si è scritto di tutto e di più e su cui non serve quindi soffermarsi troppo, quello che questo evento offre è proprio questo. La possibilità per gli appassionati dell'opera di Anno di poter rivivere i momenti chiave sul grande schermo, in un’atmosfera unica. Una volta seduti sulle proprie poltroncine, si entra direttamente nel mondo dell’anime e non si esce più. Fin dai primi minuti, che abbiate visto da poco la serie madre o che sia un ricordo del passato, si riaccende la luce che aveva conquistato e minuto dopo minuto siamo sempre più coinvolti dalle sequenze.