Arena Piazza Europa, domani l'atteso biopic su D'Annunzio

La Spezia - Martedì 29 giugno alle 21.15 in Piazza Europa "Il cattivo poeta", il piopic su Gabriele D’Annunzio diretto da Gianluca Jodice al suo debutto con un lungometraggio. Un film che per la prima volta porta il Vittoriale sul grande schermo e racconta una storia di clausura, romanticismo e decadenza. Una storia italiana…un film filologico, sì. Il cattivo poeta è un film che tiene conto delle parole, tantissimo, e queste sono quelle di Gabriele D’Annunzio raccontato negli ultimi anni della sua vita e in una fase completamente decadente, rinchiuso nel suo castello lussuoso come fosse un vampiro. Il cattivo poeta è un film in cui si confrontano due mondi, due generazioni. Un film che ha un velato romanticismo, con un grande Sergio Castellitto che interpreta il poeta, quello di un uomo che ama il suo Paese e che ne percepisce l’imminente rovina (la vicenda proposta sul grande schermo riguarda il periodo 1936-1938). Con questo lungometraggio è anche la prima volta che il cinema entra all'interno del Vittoriale. Un complesso di edifici, con vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini, una nave, costruito tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Non solo il complesso è Committente del complesso è Gabriele d’Annunzio che lì è anche sepolto e che ne affidò il progetto all’archi.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per l'Arena Piazza Europa il botteghino è presso Urp Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.