Aperti i casting per il nuovo film di Glora Dea, ci sarà anche il fotografo di scena di Dario Argento

La Spezia - La regista ligure Gloria Dea cerca attori per il suo nuovo thriller "Lucenera e il Menhir del diavolo", che verrà girato a La Spezia ed hinterland. L'annuncio arriva dai social e specifica che il casting si terrà in Via Paleocapa all'Hotel Continentale e Firenze.

Il casting si terrà il 3 e il 4 luglio dalle 10.30 alle 17.30. "Ai casting presenzierà, la regista, l'aiuto regista, il direttore della fotografia e parte dello staff del film - si legge nel post della produzione -. Presenza Straordinaria sarà quella di Franco Bellomo, fotografo di scena di Dario Argento, e dei più grandi registi di livello internazionale. Vi aspettiamo numerosi ai casting"



Chi cerca la regista Dea?



Si cercano i seguenti personaggi:

La protagonista: età 30 anni. Bella voce, esteticamente semplice, ma decisa di carattere.

Donna: età 60 anni, ferrea e spigolosa.

Donna: età 50 anni, capelli neri, tratti mediterranei

Donna: età 45 anni, bell'aspetto, mora, voce sinuosa.

Uomo: età 45 anni, moro e di bell'aspetto

Uomo: età 65 anni elegante e dalla voce profonda.

Uomo: età 60 anni, con barba curata, e capelli bianchi. Elegante e con voce profonda

Uomo: 55 anni, trasandato in modo ordinato. Particolare ed enigmatico.

Donna: 70 anni, corpulenta e vistosa

Bambino/ bambina di 6 anni. Minuto/a

Inoltre si cercano per ruoli importanti:

tre donne dai 20 ai 45 anni,

e un uomo ed una donna dai 75 anni in su.

L'età è scenica.



Per info: ass.culturale.tigullio@gmail.com, 3663041848