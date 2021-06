Antonello Vanni presenta "Qualcosa che so di me" al De Terminal

La Spezia - Fra le iniziative del mese di luglio organizzate da Laura Porcile al De Terminal è prevista la presentazione del libro "Qualcosa che so di me" di Antonello Vanni, martedì 6 luglio alle ore 19, in un ciclo di incontri per promuovere autori locali. Questa è l'opera prima, in prosa, di un autore originale, che fa di questo romanzo autobiografico un vero e proprio spaccato di vita di un uomo del nostro tempo, un don Chisciotte alla rovescia, che ha combattuto contro se stesso e che è riuscito a descriversi in un affresco globale che comprende molti luoghi e molti personaggi dei mitici anni 80 e 90 per arrivare fino ad oggi. Forse qualcuno potrà riconoscersi in questa narrazione scritta con spontaneità e con coraggio, dove l'autore non si assolve né cerca sconti. Una esistenza al limite? Forse. Ne parleremo insieme a lui, accompagnati da Gabriella Tartarini e Riccardo Borghetti, a loro modo compagni di viaggio di Antonello Vanni.