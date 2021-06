Alta formazione artistica e musicale, una giornata di studi promossa dal Conservatorio

La Spezia - Il Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini”, organizzerà il prossimo 12 giugno una giornata di studi presso la sala Dante sul tema "Nuove prospettive di ricerca per l'Alta Formazione Artistica e Musicale". La giornata, organizzata in tre sessioni di studio per un totale di dodici relazioni, vuole rappresentare uno spazio di riflessione comune sulla definizione e sul ruolo della ricerca nelle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale. L’obiettivo è quello di scambiare idee, competenze ed esperienze che orientino lo sguardo al futuro post Covid. Sicuramente le nuove prospettive di ricerca che stanno coinvolgendo le istituzioni Afam sono strettamente collegate agli strumenti che le tecnologie mettono a disposizione di studiosi e artisti, ma è fondamentale anche riflettere sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle tradizioni culturali che queste istituzioni antichissime rappresentano. La pandemia ha sicuramente accelerato il processo di trasformazione dell’insegnamento e riflettere sul rapporto tra ricerca e didattica tradizionale, sulle implicazioni metodologiche, sui nuovi spazi fisici e virtuali che essa richiede, è di fondamentale interesse non solo per docenti e allievi, ma per tutti coloro che considerano la cultura un tramite per il vivere comune, per realizzare una cittadinanza attiva. La presenza di personalità istituzionali non solo palesa la sensibilità verso il tema ma è segnale di

adesione a quella dimensione collaborativa che è propria della natura stessa della ricerca.