All'Archivio di Stato una mostra virtuale sulla nascita della Repubblica

La Spezia - L’Archivio di Stato della Spezia, in occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana, organizza dal 2 al 18 giugno sul proprio sito istituzionale (http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it/) una mostra virtuale di documenti

archivistici intitolata "Nasce la Repubblica. Rinasce la Patria".

La scelta dei documenti si è soffermata su momenti di particolare rilievo per ricordare l’evento. Ricordiamo: il telegramma ai Prefetti inviato dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il cui messaggio sintetizza con rara efficacia il significato del

mutamento istituzionale e storico intervenuto; le operazioni di preparazione del referendum, con la febbrile attività del prefetto Moccia; la preparazione della parata militare da parte del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo Alto Tirreno, che ci riproietta anche nella viabilità cittadina dell’epoca e dettaglia con estrema precisione le disposizioni per la rivista militare; il telegramma del Ministro dell’Interno Romita ai Prefetti per l’adozione delle misure idonee ad impedire ogni azione volta a turbare la quieta pubblica, in previsione della pubblicazione dei dati del referendum, compresa l’attività dei “propalatori di notizie false et perturbatrici ordine pubblico”.



Si tratta, dunque, di una “presa diretta” sulla ricezione in ambito cittadino e provinciale di un mutamento epocale della forma di Stato.

Se nella rassegna del 1° maggio relativa ai connazionali obbligati dal governo della Repubblica di Salò ad andare a lavorare al servizio del Terzo Reich erano stati incoraggiati soprattutto gli storici a venire in Archivio per svolgere ricerche sui fatti documentati, in questa occasione l’intento dell’Archivio di Stato consiste, in particolare, nell’avvicinare le nuove generazioni alla scoperta di come è nata la Repubblica.

I fondi archivistici, per la loro specifica natura di documentazione prodotta dagli uffici statali, testimoniano la ricezione in ambito locale della Storia universale. La Storia si fa con i documenti e i documenti si trovano in Archivio.

Come di consueto, sul canale social Instagram (@archiviodistatodilaspezia) sarà presentata una selezione di documenti per la ricorrenza.