Alessio Boni e Marcello Prayer, un omaggio ad Alda Merini

La Spezia - A causa del protrarsi della convalescenza di Omar Pedrini, lo spettacolo “66’-67’” previsto sabato 24 luglio nell’ambito della rassegna La Spezia Estate Festival sarà sostituito da “Canto degli esclusi – concertato a due per Alda Merini”, che vede protagonisti Alessio Boni e Marcello Prayer. L’appuntamento è per domani sera alle ore 21.30 nell’arena all’aperto di piazza Europa. “Siamo davvero dispiaciuti che Omar Pedrini sia costretto ad annullare la sua partecipazione al Festival – commenta il direttore artistico Alessandro Maggi - Gli auguriamo di tornare al più presto sui palcoscenici con i suoi spettacoli”.

Dopo Pavese e Pasolini, Boni e Prayer hanno scelto di continuare il gioco della Poesia nella nudità scenica con Alda Merini, dove le loro voci si alternano e s’intrecciano (come sempre) per diventarne Una, a cadenzare la ritmicità del Suo verso di forte intensità emotiva nel grumo di contraddizioni che l’hanno abitata. “Abbiamo immaginato d’ascoltare la Sua voce dettarci, come gli antichi rapsodi,il Libro di Poesia da mettere in voce – commentano i due artisti - così è nata la necessità di questo altro viaggio che ora proponiamo”.



«Io non fui originata ma balzai prepotente dalle trame del buio per allacciarmi ad ogni confusione» (Paura di Dio,1955)



Alessio Boni è attore di cinema, tv e teatro: lega i suoi primi passi a grandi nomi come Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Liliana Cavani e Carlo Lizzani. La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana segna la svolta nella sua carriera, con il Nastro d'argento come miglior attore protagonista 2004, ex aequo con i coprotagonisti Fabrizio Gifuni e Luigi Lo Cascio. È interprete di fiction tv amatissime dal pubblico (Walter Chiari, La compagnia del cigno fino al recente La strada verso casa) e di molti spettacoli teatrali come Il Dio della carneficina per la regia di Roberto Andò, Anime in fuga e I duellanti, entrambi al fianco di Marcello Prayer e Don Chisciotte, di cui cura anche la regia.



Marcello Prayer esordisce al Piccolo Teatro della città di Bari nel 1984 con In alto mare, diretto da Eugenio D'Attoma. Segue una lunga carriera teatrale, durante la quale partecipa, tra gli altri, ad Assassinio nella Cattedrale di T.S. Eliot, per la regia di G. Manzari (1988); La tragedia di Amleto, principe di Danimarca di Shakespeare, per la regia di Orazio Costa Giovangigli. Esordisce al cinema nel 2003 con La meglio gioventù, di Marco Tullio Giordana. Seguono: La casa delle donne di Mimmo Mongelli (2003); Quando sei nato non puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana (2005); Shooting Silvio di Bernardo Carboni (2007), Il dolce e l'amaro di Andrea Porporati (2007) e L'ultimo Crodino di Umberto Spinazzola (in produzione).





