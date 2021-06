Al Poggio Susanna Varese presenta "Il mago dei colori"

La Spezia - Sabato 12 giugno alle 16.30 al Poggio Ortobar (Scalinata san Giorgio 5), Susanna Varese presenterà il suo libro "Il mago dei colori" (Eracle edizioni). Pachino, il rosso pomodorino, porta colore nella vita di ogni bambino. Volete partire con lui per un viaggio alla ricerca del colore? Vi guiderà nel mondo dell'ortografia e dei numeri, vi aiuterà a trovare modi per superare la paura del buio o la gelosia alla nascita di un fratellino, a comprendere il valore di un bene prezioso come l'acqua che non va sprecata, ad imparare a rispettare gli alberi e la natura e persino a mangiare sano. Siete curiosi di sapere chi è veramente Pachino? Leggete il primo racconto e lo scoprirete! Età di lettura: da 6 anni.