Al Nuovo il cinema, in Piazza Europa teatro e concerti. Cosa non perdersi dell'ultima settimana di luglio

La Spezia - Durante gli eventi dell' Estate spezzina l'attività cinematografica prosegue al Cinema "Il Nuovo" di Via Colombo 99 con la rassegna: "Una parentesi estiva al Cinema Il Nuovo". Ecco il programma ufficiale.



Lunedi 26 Luglio

Ore 21 CROODS 2 UNA NUOVA ERA (bambini al cinema)



Martedi 27 Luglio

Ore 21.00 I PROFUMI DA MADAME WALBERG (a grande richiesta)



Mercoledi 28 Luglio

Ore 21 I PROFUMI DA MADAME WALBERG (a grande richiesta)



Giovedi 29 Luglio

Ore 21 SUPERNOVA (anteprima)



Venerdi 30 Luglio

Ore 21 OLD (In contemporanea nazionale)



Sabato 31 Luglio

Ore 21 OLD (In contemporanea nazionale)



Domenica 1° Agosto

Ore 21 OLD (In contemporanea nazionale)





ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI



Lunedi 26 Luglio

Ore 21.15 THE FATHER: NULLA E' COME SEMBRA (a grande richiesta)



Martedi 27 Luglio

Ore 21.15 THE FATHER: NULLA E' COME SEMBRA (a grande richiesta)



Mercoledi 28 Luglio

Ore 21 SUPERNOVA (anteprima nazionale)



Giovedi 29 Luglio

Ore 21.15 100% LUPO (Bambini al Cinema)



Venerdi 30 Luglio

Ore 21.15 UNPLANNED: LA VERA STORIA DI ABBY JOHONSON (Anteprima Nazioneale)



Sabato 31 Luglio

Ore 21.15 PARASITE (a grande richiesta)



Domenica 1° Agosto

Ore 21.15 PARASITE (a grande richiesta)





ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA

Lunedi 26 Luglio

Ore 21.15 CHIARA FRANCINI E ANDREA ARGENTIERI L'AMORE SEGRETO DI OFELIA



Martedi 27 Luglio

Ore 21.15 STEFANO BOLLANI IN CONCERTO



Mercoledi 28 Luglio

Ore 21.15 BILL FRISELL IN CONCERTO



Giovedi 29 Luglio

Ore 21.15 PAOLO FRESU IN CONCERTO



Venerdi 30 Luglio

Ore 21.15 LINO GUANCIALE NON SVEGLIATE LO SPETTATORE



Sabato 31 Luglio

Ore 21.15 ALBERTO FASOLI LA GLORIA



Domenica 1° Agosto

Riposo