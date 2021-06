Acit riparte con il cineforum: appuntamento al Dialma cantiere estivo

La Spezia - Giovedì 8 luglio alle 21.30 avrà inizio presso il Dialma Cantiere Estivo, via Monteverdi 117, il Cineforum Acit 2021, dal titolo “Da Lubitsch a Wenders. Registi tedeschi a Hollywood”, a cura di Giordano Giannini. Così l’esperto presenta la rassegna: “Un’estate «baloccosa», brulicante di arcani egizi e ombre ammonitrici, tresche sbarazzine e boschive ninne nanne: di questo e molto altro vi farà dono la nuova rassegna dell’Acit. Sei incontri per altrettanti maestri del cinema tedesco, quattro dei quali appartenenti alla stessa generazione costretta a emigrare negli Stati Uniti sotto le pressioni del nazismo. Ciascuno, comunque, sedotto dalle sirene di Hollywood, Cinecittà sul Los Angeles River, Vecchio e Nuovo Continente, dunque. Reciprocamente attratti e giustapposti. Modernità e Multiforme Passato, Denaro e Ricerca Espressiva: forze che attraversano le sei opere proposte, dall’esito irregolare ma sempre intrigante.”

Il primo film della rassegna “Uno scandalo a Parigi” dell’amburghese Detlef Sierck, in arte Douglas Sirk, racconta, fra baldanza e galanteria, un’indagine di Eugène-François Vidocq, astuto galeotto che un giorno diverrà il capo della polizia francese e i cui diari fornirono materiale per altre tre pellicole e ben due serie tv, di cui una celeberrima con Claude Brasseur. Per l’occasione, Eugen Schüfftan (Il porto delle nebbie) e Gordon Wiles (La luna e sei soldi) riportano alla luce la Parigi del 1812, fra tube, crinoline e timidi progenitori dei teatri ottici. Il film verrà proiettato in versione italiana.

La rassegna proseguirà con il seguente calendario: giovedì 15 luglio “Partita a quattro” (Design for living, USA 1933); regia Ernst Lubitsch; giovedì 22 luglio “La mummia” (The mummy, USA 1932); regia Karl Freund; giovedì 29 luglio “Sogno di una notte di mezza estate” (A Midsummer Night’s Dream, USA 1935) regia Wilhelm Dieterle e Max Reinhardt; giovedì 5 agosto “Prova schiacciante” (The plastic nightmare / Tod im Spiegel, USA 1991) regia Wolfgang Petersen; giovedì 12 agosto“Crimini invisibili” (The end of violence / Am Ende der Gewalt, Germania / Francia / USA 1997) regia Wim Wenders.

Il 22 luglio alla proiezione del film farà seguito l’incontro con Alessandro Roffeni, autore dell’interessante studio “Hollywood – Europa. L’incontro culturale che ha segnato l’immaginario del Novecento”.

La manifestazione viene realizzata con il gentile contributo del Goethe Institut e con il patrocinio del Comune della Spezia.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero. Si consiglia la prenotazione tramite: info@acilaspezia.it