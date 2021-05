Accademia del gusto dai frati di Gaggiola, a scuola di cucina e solidarietà

La Spezia - Il presidente dell'Accademia del Gusto Nicola Carozza, accompagnato dai Past President Giuseppe Celeste e Valter Taglieri e dall'accademico Mario Santi, ha portato una donazione al Padre Guardiano Gianluigi Ameglio dei Frati Minori del Convento di San Francesco a Gaggiola per sostenere l'attività avviata nei laboratori della mensa dedicata alla formazione e all’inserimento lavorativo di persone fragili o in situazioni di particolare vulnerabilità.



Nel corso dell'incontro gli accademici hanno auspicato l'insegnamento delle ricette tipiche spezzine nella curvatura formativa del corso sostenuto dai Frati di Gaggiola, per aiutare i giovani a riscoprire e promuovere i piatti tipici, legati al territorio, asse portante del nostro sviluppo culturale e turistico.



Il Padre Guardiano ha raccontato agli Accademici le attività intraprese dalla fraternità e dalla mensa e accolto l'auspicio per i piatti tipici e "mitici" del territorio, sottolineando l'autenticità di questi piatti e la capacità di creare una "relazione" tra chi cucina, chi assapora con chi quel cibo lo faceva, le nostre mamme, le nostre nonne, quello in fondo che la mensa e la scuola cerca di fare con gli ospiti.