A settembre in Piazza Europa è ancora cinema all'aperto

La Spezia - Dopo l’applauditissima rassegna cinematografica di giugno, luglio e agosto sta per tornare anche a settembre l'ultima parte della rassegna cinema sotto le stelle in Piazza Europa , il sito si riconferma come il nuovo polo multiculturale della città. Dove ritrovarsi, svagarsi, divertirsi, sfamarsi (di cultura) e… ricominciare. Protagonisti di un cartellone vivacissimo e variegato, pellicole imperdibili. Per questa ultima parte in cartellone appuntamenti con titoli accuratamente selezionati per le sezioni Blockbuster, Notte Italiana, Anteprime.



Si parte Mercoledi 1° settembre con "Marx può aspettare": Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Giovedi 2 Settembre in prima per la città "Jungle Cruise", un omaggio ai classici Disney in live action, alle avventure incredibili dei viaggi fantastici verso l'ignoto e alle schermaglie comiche e sentimentali delle strane coppie. Trattandosi di una storia ispirata a un'attrazione da parco giochi, trasforma il divertimento di milioni di visitatori in una vicenda che del cinema del passato mantiene lo spirito giocoso e il piacere del racconto.



Torna il cinema d'autore venerdi 3 settembre con "Lei mi parla ancora". Il nuovo film di Pupi Avati, ispirato alle opere di Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio e Elisabetta Sgarbi. Il film ha ottenuto quattro candidature ai Nastri d'Argento, 2 candidature a David di Donatello, Con la classe che gli è solita Pupi Avati regala al cinema italiano un delizioso omaggio all’amore, con la straordinaria interpretazione di un inedito Renato Pozzetto. Sabato 4 e Domenica 5 Settembre dalla Francia "La ragazza con il braccialetto": Lisa ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che rivelano la sua vita intima e rendono difficile discernere la verità. Chi è veramente Lisa?



Lunedi 6 un atteso blockbuster "Black Widow": il passato di Natasha, il suo legame con la Russia, sua patria, e probabilmente il modo in cui è stata allevata e trasformata in una delle spie più letali della storia. Un action di alta qualità che riannoda i fili, prepara il futuro e alza il volume dello spettacolo. Martedi 7 altra prima per la città "Il concorso": la storia della gara di bellezza più controversa del 900. Commedia inglese che racconta la storia dell'edizione del 1970 di Miss Mondo, Jennifer Hosten, diventata la prima vincitrice nera nella storia del concorso. Un prodotto a suo modo impeccabile, confezionato con tutti i crismi della scuola inglese. Mercoledi 8 a grande richiesta una sorpresa dell'anno "Crudelia": sorprendentemente nero e spietato, pur nel contesto Disney, è uno spettacolo coraggioso che parte da un omaggio per cercare una propria identità, diversa dal fanservice pigro. Della Carica dei 101 si coglie il compiacimento coreografico nell'allestimento, ma si sostituisce la caricatura della vecchia Crudelia De Mon con una protagonista più elaborata e quasi clinicamente sdoppiata.



Da giovedi 9 a domenica 12 settembre film a sorpresa, la stagione del grande cinema poi riprenderà in sala al Cinema Il Nuovo. Il 14 Settembre con "Raffaello alle scuderie del Quirinale". Da Urbino, alla corte di Montefeltro considerata "la luce d'Italia", a Città di Castello per poi giungere a Firenze e, infine, Roma: Raffaello fu studioso e protagonista delle arti nelle città più vivide d'Italia. Raffaello alle Scuderie del Quirinale racconta la vita del pittore urbinate attraverso il percorso di una mostra completa con prestiti di opere provenienti dai musei di tutto il mondo.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it. Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.