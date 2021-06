A luglio ampliato l'orario di apertura delle bibloteche cittadine

La Spezia - A partire dal mese di luglio saranno ampliati gli orari di apertura al pubblico delle biblioteche cittadine, appartenenti al Sistema Bibliotecario Urbano (S.B.U.) della Spezia, ovvero Biblioteca Civica “U. Mazzini”, Biblioteca Civica “P.M. Beghi”, Biblioteca speciale d’Arte e Archeologia e Mediateca Regionale Ligure “S.Fregoso”. L’amministrazione intende offrire ai cittadini, che anche durante il periodo pandemico ha continuato a frequentare assiduamente le varie sedi, un servizio sempre più ampio.

L’orario di apertura al pubblico è stato modificato prevedendo importanti novità rispetto all’attuale articolazione. Tutte le strutture, nelle giornate di apertura mattutina, potranno essere frequentate dagli utenti a partire dalle 8:15. Per la Biblioteca Mazzini, anche durante i mesi estivi, sarà garantita l’apertura dal lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle 8:15 alle 19. Il principale cambiamento riguarderà però la Biblioteca Beghi per la quale è stata stabilita l’apertura 7 giorni su 7, con orario continuato, dalle 8:15 alle 19. Quindi i cittadini potranno usufruire dei servizi bibliotecari anche la domenica.





A causa delle limitazioni ancora in atto, per il contenimento della diffusione del Covid-19, le strutture continueranno a erogare i loro servizi previa prenotazione da effettuare ai seguenti recapiti:

- Biblioteca Beghi tel. 0187727885 E-mail biblioteca.beghi@comune.sp.it

- Biblioteca Mazzini tel. 0187727515 E-mail biblioteca.mazzini@comune.sp.it

- Biblioteca speciale d’Arte e Archeologia tel. 0187727918 E-mail biblioteca.arte@comune.sp.it

- Mediateca Regionale Ligure tel. 0187745630 E-mail mediateca@comune.sp.it



Il Sistema Bibliotecario Urbano comunica inoltre che, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di revisione, la Biblioteca Beghi sarà chiusa al pubblico dal 26 luglio al 1 agosto 2021, mentre la Biblioteca Mazzini dal 2 al 7 agosto 2021.