"Una donna promettente" all'Arena Piazza Europa

La Spezia - Politicamente non corretto, estremamente emblematico dei tempi che corrono, Una donna promettente in PIAZZA EUROPA VENERDI 9 LUGLIO ORE 21.15, rappresenta l'esordio alla regia della giovane Emerald Fennel (classe 1985)vincitore Oscar 2021 come miglior sceneggiatura forte delle sei nomination e di due BAFTA (come miglior scenografia e film). Ed in, effetti, il tema della donna che cerca giustizia nei confronti di principi paternalistici e maschilisti di dubbio gusto, è un tema scottante dei giorni nostri dove l’odiata parola “femminicidio” risuona ancora come nota dolente di una società non civile sino in fondo.

Cassandra, Cassie, Thomas (Carey Mulligan) è la “donna promettente” del titolo o almeno tale sarebbe dovuta divenire con i progetti della laurea in medicina sconvolti da “quel” tragico evento alcuni anni prima, che risponde al nome di stupro subito dalla sua migliore amica Nina da parte di un altro studente di medicina Al Monroe (Chris Lowell) mai punito per questo. L’atto moralmente esecrabile l’ha spinta a lasciare quell’università che ha sottaciuto nascondendo lo stupro, imputandolo all’assenza di prove evidenti. Dal quel momento, una sorta di vendetta nei confronti del genere maschile, colpevole, tutto, di interessarsi solo a donne fragili, in difficoltà e potenzialmente ubriache. La scelta vincente di Una donna promettente che non indaga nelle cicatrici che mai si rimargineranno di Nina ma di chi la colpa l’ha compiuta senza nascondere la sua cinica intenzionalità. Una prova azzeccata che mostra le capacità di una Carey Mulligan in stato di grazia capace, con la sua mimica facciale e la sua straordinaria intensità, di far riflettere su problematiche ahimè ancora attuali, espressioni ancora oggi di un tempo dove la giustizia segue solo una vendetta, magari a costo della vita, da consumar proprio in quel momento indimenticabile noto come matrimonio . Assolutamente da vedere.

