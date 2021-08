"Un mondo nuovo, una speranza appena nata", presentazione al Favaro

La Spezia - Tappa al Favaro domani, venerdì 27 agosto a partire dalle 18, per la presentazione del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello "Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia". L'appuntamento al Circolo Arci di via Oldoini, con Stefania Novelli e Umberto Costamagna. Per ogni informazione potete visitare il sito www.associazioneculturalemediterraneo.com. Per informazioni sulle tematiche internazionali potete visitare il sito www.funzionarisenzafrontiere.org.