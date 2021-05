"The Living Paper Cartoon" di Ennio Marchetto spostato alle 20.30

La Spezia - Il Teatro Civico comunica che lo spettacolo “The Living Paper Cartoon”, di e con Ennio Marchetto, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio, si svolgerà alle 20.30 anziché alle 19 (con ingresso per gli spettatori a partire dalle 19.45). La bigliettazione avrà inizio da giovedì 20 maggio, con prelazione per gli abbonati, e da venerdì 21 maggio per tutti. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30/12; il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: tel. 0187-727521 – info@teatrocivico.it