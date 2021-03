“Strada facendo”, l’incontro di Olimpio con problemi e personaggi

La Spezia - Strada facendo… gli incontri sono inevitabili, portando alla conoscenza di gente semplice e talora di personaggi che si rivelano straordinari per loro specifiche esperienze di vita.

Olimpio Galimberti, noto operatore artistico concittadino, era già caduto nella tentazione di fissare meglio i propri ricordi mettendoli per iscritto (un volumetto sotto il titolo “Strada facendo”), senza tuttavia riuscire a smaltire il copioso materiale archiviato. Prova adesso a mettergli definitivo ordine assemblandolo in una nuova pubblicazione che s’intitola “Strada facendo 2”.

Si tratta di un lungo diario dove l’autore tende particolarmente ad evidenziare i valori della con divisione, del rispetto per gli altri, del voler bene, “facendoci accettare come siamo, con le nostre debolezze, ma pure con qualche buon proposito”. Il nuovo libro costituisce una vetrina densa di ritratti, intercalata da osservazioni personali su attività quotidiane e da commenti in merito ad argomenti che non perdono mai attualità, come la Pontremolese e l’Ospedale del Felettino. Altri problemi si evolvono sino a felice esito, tipo l’ascesa dello Spezia Calcio in serie A; altri invece, purtroppo, drammaticamente sussistono, come il calvario provocato dalla pandemia di Covid-19.