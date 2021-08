"Rude boys", cinema e musica live secondo Asado Film

La Spezia - E' pronto a partire e a fare tappa anche in riva al Golfo il tour di Asado Film, il collettivo italiano di musicisti e filmaker di cui fa parte anche lo spezzino Matteo Fiorino che ha realizzato “Rude boys”, spettacolo di cinema e musica dal vivo.

Immaginate di vedere sul palco i musicisti che suonano la colonna sonora del mediometraggio interpretato dalla band stessa, protagonista della puntata del telefilm a metà tra trash e azione immaginato, scritto, diretto e interpretato dagli stessi artisti.

Il gruppo è formato da Francesco Traverso, regista e musicista nella band di Edoardo Cremonese, Olmo Martellacci, bassista/tastierista degli Ex-Otago, Matteo Fiorino, cantautore che alla Spezia non ha bisogno di presentazioni, e il dubmaster U'Elettronicu, al secolo Gabriele Repetto.



“Rude boys è una extravaganza, è uno spettacolo unico nel suo genere (fino a prova contraria), ed è soprattutto un ritorno agli esordi del cinema, quando nelle sale si musicavano dal vivo i film”, spiega Asado Film a CDS.

Il progetto, nato da un'idea di Traverso, esordirà in Puglia, a Grottaglie il 10 agosto per il Cinzella Festival, per poi fare immediatamente rotta verso Le Mura di Roma dove sono attesi l'11 agosto.

Di palco in palco, Asado Film musicherà live la sua pellicola della durata di 40 minuti con Traverso, Martellacci e Fiorino in veste di polistrumentisti, mentre Repetto si occuperà della fonica e del sound design. Il 26 agosto, come detto, “Rude boys” sarà alla Spezia, ospite dell'arena estiva del cinema Il nuovo, in Piazza Europa, e infine, il 3 settembre, il tour verrà chiuso con la serata al Mare culturale urbano di Milano.