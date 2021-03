“Rigenerazione. Nuove sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere” con gli Scarti

La Spezia - Il prossimo 26 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Acri organizza l’evento “Rigenerazione. Nuovi sperimentazioni teatrali dentro e fuori il carcere”. L’iniziativa rientra in “Per Aspera ad Astra”, progetto promosso da Acri e sostenuto da dieci fondazioni associate, che da tre anni coinvolge circa 250 detenuti, di dodici carceri italiane, in percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro. All’evento, che si terrà in diretta streaming, dalle 10.30 alle 12.30, con la conduzione di Andrea Delogu, interverranno i testimoni dell’iniziativa: Enrico Casale, Associazione culturale Scarti; Ibrahima Kandji, attore Compagnia della Fortezza; Micaela Casalboni, Teatro dell’Argine. A seguire, Francesco Profumo, presidente di Acri; Bernardo Petralia, Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Aniello Arena, attore; Giorgia Cardaci, attrice, vicepresidente Associazione Unita - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Concluderà il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.



Per l’occasione verrà proiettato il video di azione collettiva “Uscite dal mondo”, diretto da Armando Punzo, Compagnia della Fortezza, con la drammaturgia musicale di Andrea Salvadori e la partecipazione di: Ivana Trettel - Opera Liquida, Enrico Casale - Compagnia Scarti, Daniela Mangiacavallo - Associazione Baccanica, Franco Carapelle ed Elisabetta Baro - Teatro e Società, Micaela Casalboni - Teatro dell’Argine, Vittoria Corallo - Teatro Stabile dell’Umbria, Alessandro Mascia - Cada Die Teatro, Sandro Baldacci - Teatro Necessario, Marco Mucaria e Grazia Isoardi - Voci Erranti Onlus, Alessia Gennari - FormAttArt, Leonardo Tosini e Marco Mattiazzo -Teatro Stabile del Veneto. Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione, entro il 23 marzo, a questo link: https://www.acri.it/peraspera21/

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 0668184.286 / 330 Area.Comunicazione@acri.it