'Rigenerarsi e reinventarsi', musei spezzini gratis il 18 maggio

La Spezia - Martedì 18 maggio 2021 ricorre l’annuale Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day) indetta dall’ICOM, International Council of Museums, dedicata quest’anno al tema “Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi”. I Musei Civici della Spezia aderiscono a questo importante appuntamento e in quella giornata saranno accessibili gratuitamente, con accesso regolamentato secondo le disposizioni della normativa anti contagio. Per l’occasione, inoltre, verranno organizzate visite guidate alle mostre in corso dedicate al tema della natura morta, tema declinato in maniera differente nei vari spazi museali, ciascuna a orario differente in modo tale da offrire al pubblico l’opportunità di compiere più visite nella stessa giornata. Saranno i curatori delle esposizioni ad accogliere il pubblico e guidare alla scoperta delle opere esposte, delineando in questo modo un percorso che illustri la raffigurazione e il tema della natura morta, dall’antichità alla contemporaneità.



"Nella giornata mondiale dei musei abbiamo scelto di offrire alla cittadinanza la possibilità di visite guidate gratuite in tutti i musei, contingentate, e in sicurezza dei protocolli anti-Covid - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - proprio per dare un segnale di ripartenza anche nel settore della cultura, anch'io e tutti gli assessori faremo visita al museo Camec. Ogni museo è pronto ad accogliere spezzini e turisti offrendo il meglio delle proprie opere e spero che la cittadinanza aderisca con entusiasmo a questa giornata".

Per ovvie ragioni in materia di anti-contagio è necessaria la prenotazione fino al raggiungimento del numero massimo consentito.



L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti.



Questa la scaletta delle visite guidate:



Ore 10 – CAMeC Centro di Arte Moderna e Contemporanea, Piazza Cesare Battisti 1



Mostra “Still, Still Life. La natura morta nelle collezioni del CAMeC”, visita a cura di Eleonora Acerbi



Per prenotare: 0187 727530



Ore 11- Museo Civico “Amedeo Lia”, Via Prione 234



Mostra “Oggetti in posa. Opere di natura morta dalla Collezione Lia”, visita a cura di Andrea Marmori



Per prenotare: 0187 727220





Ore 12 – Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti, ingresso Via del Prione 234



Mostra “Ex falso...quodlibet. Ricordi, necessità e desideri nella natura morta del Seicento”, visita a cura di Anna Nancy Rozzi



Mostra “Cosimo Cimino. Natura artificiale”, visita a cura di Barbara Viale



Per prenotare: 0187 727220





Ore 15 – Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo



Mostra “Xenia: i doni ospitali. Omaggio alla natura morta di età romana”, visita a cura di Donatella Alessi



Per prenotare: 0187 751142



Ore 16 - Museo Civico Etnografico "Giovanni Podenzana", Via Prione 156



Mostra “Giovanni Podenzana: Etnocapricci. Nature morte che raccontano il passato”, visita a cura di Giacomo Paolicchi



Per prenotare: 0187 727781