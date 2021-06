'Raffaello, il giovane prodigio' all'arena di Piazza Europa

La Spezia - La grande arte sullo schermo di Piazza Europa. Appuntamento mercoledì 23 giugno alle 21.15 con 'Raffaello, il giovane prodigio', diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Sky. Il docu-film, con la voce narrante di Valeria Golino, si propone di raccontare Raffaello a partire dai suoi straordinari ritratti femminili. La madre, l'amante, la committente, la dea: le ‘protagoniste’ della vita di Raffaello permettono di raccontare il pittore da una nuova prospettiva e di indagare sulla sua continua ricerca della bellezza assoluta. Tra le riprese più importanti, anche quelle realizzate ad alcune opere custodite all'interno delle Scuderie del Quirinale in occasione della mostra dello scorso anno, “Raffaello 1520-1483”, che ha visto un grandissimo numero di capolavori dell’urbinate raccolti insieme in una sola storica esposizione.

A guidarci alla scoperta dell'artista, oltre a Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna all'Università di Pisa e consulente storico-scientifico del progetto, ci saranno gli interventi autorevoli di Lorenza Mochi Onori, storica dell'arte ed esperta di Raffaello, Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell’arte italiana, Tom Henry, direttore dell’Università del Kent a Roma, Amélie Ferrigno, storica dell'arte e ricercatrice associata presso il Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR Tours), Ippolita di Majo, sceneggiatrice e storica dell'arte e Gloria Fossi, storica dell’arte medievale e moderna. Ad arricchire il racconto, l’uso di animazioni realizzate dall’illustratore pluripremiato Giordano Poloni che, attraverso un linguaggio evocativo e sognante, portano in scena alcuni momenti emblematici della storia di Raffaello e delle sue opere più celebri, tra leggenda, realtà e mito.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Vengono accettate prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse per l'arena all'aperto di Piazza Europa - il botteghino è presso l'Urp di Piazza Europa 1 - a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.