“Primo maggio 1944: operai spezzini reclutati dal Reich", in mostra i documenti originali

La Spezia - L’Archivio di Stato della Spezia, in occasione della ricorrenza del 1° Maggio, organizza dal 1° al 16 maggio in modalità virtuale sul proprio sito istituzionale (http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it/) una rassegna di documenti archivistici intitolata “Primo maggio 1944: operai spezini reclutati dal Reich". Sul canale social Instagram dell'Archivio di Stato sarà presentata una selezione di documenti per la ricorrenza. La rassegna documenta le vicende riguardanti il reclutamento di lavoratori in Germania, attraverso il manifesto del generale plenipotenziario del Lavoro Ernst Friedrich Christoph "Fritz" Sauckel, in seguito processato a Norimberga e condannato alla pena, lettera del capo della Provincia Turchi, risposte dei sindaci, statistiche sul reclutamento, il caso di una famiglia di Santo Stefano di Magra, il divieto delle celebrazioni del Primo Maggio.



L’intento dell’Archivio di Stato è di segnalare la ricca documentazione disponibile, particolarmente nel Fondo della Prefettura, che può spronare soprattutto gli storici ad indagare sulla ricezione in ambito territoriale dell’emigrazione di lavoratori italiani in Germania e delle vicende sopraggiunte con l’occupazione tedesca. Come sempre, trattandosi di Archivio di Stato, i documenti offrono interessi diplomatistici, come la denominazione degli Uffici seguita all’amministrazione della Repubblica Sociale (per esempio la cancellazione sulla carta intestata di “Carabinieri

reali” con “Guardia Nazionale Repubblica”) o la loro localizzazione nelle vie cittadine.