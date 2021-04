"Prendi un libro, porta un libro", una biblioteca aperta per il Quartiere Umbertino

La Spezia - Dal Quartiere Umbertino una bella proposta alla città. L’associazione Prospezia Ciassa Brin-APS, nella persona del suo presidente Andrea Canini, presenta l’iniziativa Prendi un libro, porta un libro. "Vogliamo diventare un punto di riferimento per l’invito alla lettura grazie alla condivisione di uno spazio dedicato allo scambio (gratuito) di libri di ogni genere: narrativa, saggistica, classici, fiabe". Questo luogo sarà aperto a tutti e pronto ad accogliere gli eventuali suggerimenti da parte degli interessati all’iniziativa; sarà inoltre occasione di confronto, di crescita e di scambio culturale.



L’inaugurazione dell’evento è prevista per martedì 4 maggio alle 17 in Via Castelfidardo 1A, angolo Via Roma.



La biblioteca sarà aperta dall’11 Maggio 2021

- Il martedì dalle ore 16.00 alle 18.30

- Il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00



Per informazioni e possibilità di accesso anche in altri giorni contattare tramite mail

prospeziaciassabrin@gmail.com



"Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno già aderito al progetto e che vorranno farlo, donando generosamente i loro libri; in particolare alla Signora Franca Carlevaro Bragazzi che ci ha donato le sue splendide collezioni".