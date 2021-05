"Premio fotografico nazionale mitilicoltori della Spezia" alla terza edizione

La Spezia - Anche quest'anno la Cooperativa mitilicoltori spezzini omaggia, attraverso l'arte fotografica, il mondo della mitilicoltura e della pesca in mare. Il concorso è aperto a tutti, sia principianti che professionisti , italiani e non, purchè maggiorenni. Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da quattro fotografi e tre tecnici: Alberto Andreani (fotografo uffficiale Spezia Calcio), Marco Aliotta (presidente dell'Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities) , Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia) Federico Pinza (Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Alma Schianchi (fotografa delegata provinciale FIAF), Mario Sommariva (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale). Segretario di giuria Alessandro Godani.

Il lavoro della giuria inizierà con la visione del materiale raccolto e proseguirà con la valutazione delle opere in base ai temi scelti: "Mitilicoltori e pescatori" e "L'ostrica" per lo still-life. Con insindacabile giudizio la giuria individuerà 16 fotografie che stampate in grandi dimensioni parteciperanno all'esposizione lungo la passeggiata Morin di La Spezia. Tra queste prescelte, il 3 luglio, verranno comunicati i nomi dei due vincitori.



Scarica il modulo di iscrizione all'indirizzo www.mitilicoltori.it/premiofotografico



Premi e riconoscimenti

Il vincitore assoluto del Premio fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia 2021 riceverà, oltre alla targa del vincitore, un assegno circolare di € 1.000,00 (mille).

Il vincitore del tema "Still life: l'ostrica" riceverà un assegno circolare di € 500,00 (cinquecento) e una targa ricordo. - Una targa ricordo anche per la foto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla votazione popolare (fotografie trasmesse in loop su un maxi monitor posizionato in Passeggiata Morin. Regolamento nello stand dei Muscolai).

Ai restanti 14 fotografi in mostra, i quali saranno considerati "secondi ex aequo", sarà consegnata una medaglia ricordo.

Si raccomanda a tutti quelli che partecipano al premio di seguire la comunicazione sulla pagina https://www.facebook.com/Premiofotograficomitilicoltori .



Calendario del Premio

Presentazione delle fotografie e della documentazione per partecipare al premio: entro lunedì 7 giugno 2021.

Sabato 3 luglio 2021: Comunicazione dei vincitori e dei selezionati per la mostra. Lunedì 5 luglio 2021: Vernissage esposizione

Sabato 7 agosto 2021: Premiazione Domenica 28 agosto 2021: Finissage



Il tema

MITILICOLTORI e PESCATORI. Nelle foto, che possono essere scattate in qualsiasi territorio nazionale e non, deve affiorare il mondo della pesca e della mitilicoltura: muscoli, cozze, ostriche, le barche, i pescherecci, gli allevamenti, i filari, i centri di depurazione, i "muscolai", i pescatori...



STILL-LIFE: L'ostrica



Come partecipare

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro foto, 3 per partecipare al tema: "Mitilicoltori e pescatori" e una sola foto per lo still-life. Le immagini inviate, che possono essere sia a colori che in BN, devono avere un formato con il lato maggiore di cm 40 e pixel 4.724X3.543 circa (non è consentito l’inserimento di firme ed eventuali margini). Le foto scelte dalla giuria saranno poi, a spese e a cura dell'organizzazione, stampate su pannelli forex ed esposte, nei mesi di luglio/agosto, nella affollatissima passeggiata a mare.



E' vietata la manipolazione esasperata

E' vietato togliere o aggiungere elementi non presenti nello scatto originale. Resta facoltà della giuria la possibilità di escludere fotografie in seguito a manipolazione eccessiva.



Modalità di iscrizione

Compilazione del modulo di iscrizione/regolamento puo essere scaricato dalla pagina Facebook “premiofotograficomitilicoltori” oppure nel sito www.mitilicoltori.it/premiofotografico



Invio del materiale

Il materiale, foto e modulo di iscrizione/regolamento, in un unico invio va spedito per e-mail a: iscrizionepremiomitilicoltori@eventofotografico.it.