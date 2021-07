'Partita a quattro', al Dialma il capolavoro del 1933

La Spezia - Il Dialma - Cantiere Creativo Urbano ospita, su iniziativa dell'Acit La Spezia, la proiezione di 'Partita a quattro' (titolo originale 'Design for Living'), USA, 1933. Regia di Ernst Lubitsch, 87'. Appuntamento giovedì 15 luglio alle 21, in Via Monteverdi 117, nel cortile esterno della Dialma Ruggiero. Per prenotazioni: info@acitlaspezia.it. Girato prima dell'entrata in vigore del Codice Hays, racconta di un rapporto tra una ragazza divisa tra l'amore di tre uomini: ne sposa uno continuando a far l'amore con gli altri due. La commedia da cui è tratto il film è firmata da Noël Coward.